Τι ώρα θα ανακοινωθούν τα θέματα ΓΕΛ που «έπεσαν» σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική στις Πανελλήνιες 2026.

Η τρίτη μέρα των Πανελληνίων 2026 είναι γεγονός με τους υποψηφίους των ΓΕΛ να ετοιμάζονται να δώσουν το παρών στα εξεταστικά κέντρα για να δώσουν το δεύτερο μάθημα προσανατολισμού. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), στη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Υγείας) και στην Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής).

Μετά την σημερινή εξέταση υπολείπεται ένα ακόμη μάθημα, το τρίτο και τελευταίο προσανατολισμού που οι υποψήφιοι θα το δώσουν εκτός απροόπτου την προσεχή Παρασκευή 6 Ιουνίου όπου «πέφτει» και η αυλαία της πανελλαδικής εξεταστικής διαδικασίας για τα ΓΕΛ και δρομολογείται η εξέταση των Ειδικών Μαθημάτων, των Μουσικών Μαθημάτων και των Αγωνισμάτων. Την τελευταία μέρα ;ήτοι την προσεχή Δευτέρα 8 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε Ιστορία (Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Θετικών Σπουδών και Υγείας) και Οικονομία (Οικονομίας & Πληροφορικής).

Υπενθυμίζεται ότι η ώρα προσέλευσης είναι έως τις 08:00, με την εξέταση να ξεκινά αυστηρά στις 08:30 και διάρκεια έως και τρεις ώρες.

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Πανελλήνιες 2026 ΓΕΛ: Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι και τι όχι για να μην μηδενιστούν

Αστυνομική ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο

Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος (δεν επιτρέπεται η χρήση μολυβιού στις απαντήσεις, παρά μόνο αν αυτό ορίζεται ρητά στις οδηγίες των θεμάτων)

Γόμα και ξύστρα, αν χρειάζονται

Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που απαιτούν σχεδιασμό

Μπουκαλάκι με νερό ή χυμό

Απλό ρολόι χειρός (όχι smartwatch)

Τι απαγορεύεται:

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Διορθωτικά υγρά ή ταινίες (blanco)

Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές και κάθε μέσο αποθήκευσης ή μετάδοσης πληροφοριών

Πανελλήνιες 2026 ΓΕΛ: Τι ώρα θα γνωστοποιηθούν τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική

Το θέματα θα ανακοινωθούν παραδοσιακά λίγο μετά στις 10:00, στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας. Αμέσως μετά σε πρώτο χρόνο θα τα δημοσιεύουμε στο Dnews και σε συνεργασία με το Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΙΚΟ θα σας παρέχουμε έγκυρα και έγκαιρα και τις απαντήσεις.

Πανελλήνιες 2026 ΓΕΛ: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική στο Dnews από το ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών,γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση.

Με την ανακοίνωση των θεμάτων σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στο Dnews θα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα που έπεσαν και εν συνεχεία θα δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων που έπεσαν, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης και θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό. Τέλος, θα έχουμε και σχολιασμό των θεμάτων από τον ΟΕΦΕ.

Πότε αναμένονται οι βαθμολογίες και οι βάσεις για τις Πανελλήνιες 2026

Με την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων, ξεκινά η διαδικασία της βαθμολόγησης. Οι αναλυτικές βαθμολογίες για τα μαθήματα των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα αναρτηθούν, όπως κάθε χρόνο, στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας: results.it.minedu.gov.gr. Σε δεύτερο στάδιο θα ακολουθήσουν οι βαθμολογίες των Ειδικών Μαθημάτων και των Αγωνισμάτων για τα ΤΕΦΑΑ. Με τα πλήρη αποτελέσματα στη διάθεσή τους, οι υποψήφιοι θα μπορούν να υπολογίσουν τα μόρια τους και να καθορίσουν τη στρατηγική επιλογής σχολών, λαμβάνοντας υπόψη και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδεία οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν τέλη Ιουνίου, η υποβολή και οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού Δελτίου 2026 θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιούλιο και η ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής για τα Πανεπιστήμια προβλέπεται μέχρι το τέλος Ιουλίου.