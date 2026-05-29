Ξεκινά σήμερα, Παρακευή 29 Μαΐου, ο εξεταστικός «μαραθώνιος» των Πανελληνίων 2026 για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων, με πρώτο σταθμό το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Έκθεση). Οι υποψήφιοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027. Η εξέταση αρχίζει στις 08:30 το πρωί, ώρα κοινή για μαθητές ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ. Η προσέλευση στις αίθουσες πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 08:00.
Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες, με κοινή ύλη και θέματα για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως τύπου σχολείου. Αύριο, Σάββατο 30 Μαΐου, σειρά έχουν οι μαθητές των ΕΠΑΛ, που ξεκινούν τις Πανελλαδικές με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.
Τι ώρα θα ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας το φετινό θέμα της Έκθεσης ΓΕΛ
Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει τα θέματα της Έκθεσης Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας παραδοσιακά λίγο μετά τις 10 το πρωί στην ιστοσελίδα ΕΔΩ.
Τα θέματα της Έκθεσης για τα ΓΕΛ που έπεσαν στις Πανελλήνιες 2025
Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αναπτύξουν τη συλλογιστική και την επιχειρηματολογία τους σε ένα ιδιαίτερο θέμα αυτό της δημιουργικότητας του μαθητή και πώς αυτή μπορεί να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί εντός σχολικού πλαισίου.
Ειδικότερα το ζητούμενο ήταν σε ένα άρθρο 350-400 λέξεων που θα αναρτήσουν στο προσωπικό τους ιστολόγιο, να αναφέρουν α) τους λόγους για τους οποίους το σύγχρονο σχολείο οφείλει να καλλιεργεί τη δημιουργικότητα των μαθητών/ μαθητριών και β) τους τρόπους με τους οποίους εσείς επιλέγετε στην προσωπική σας ζωή να εκφράσετε τη δημιουργικότητά σας. Όλες οι εκπαιδευτικές μελέτες των τελευταίων ετών τονίζουν ότι η δημιουργικότητα στην εκπαίδευση είναι το στοίχημα που καλείται να φέρει εις πέρας το σύγχρονο σχολείο και σημαίνοντα ρόλο στην διαδικασία αυτή έχει ο εκπαιδευτικός. Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να δίνει στους μαθητές τα «φτερά» και τη «φλόγα» της δημιουργικής σκέψης – την ικανότητα να παράγουν οι ίδιοι ιδέες και λύσεις. Ο μαθητής του 21ου αιώνα πρέπει να έχει όλα τα εχέγγυα για να σκέφτεται αυτόνομα, να αξιοποιεί τη γνώση, να την ερμηνεύει, να τη συνδυάζει και – κυρίως – να τη μετασχηματίζει σε κάτι καινούργιο.
Το περσινό λοιπόν θέμα ήταν πώς η δημιουργικότητα αποτελεί εργαλείο προσωπικής εξέλιξης. Η δημιουργική σκέψη δεν είναι πολυτέλεια, είναι εργαλείο ζωής. Μας βοηθά να επιβιώνουμε, να προσαρμοζόμαστε, να εξελισσόμαστε. Η αποστήθιση και η παπαγαλία δεν οδηγούν σε βίωμα για αυτό είναι σημαντικό το σχολείο να εμπλουτιστεί με δραστηριότητες και προγράμματα σπουδών στη λογική των εργαστηρίων δεξιοτήτων μέσω των οποίων ο μαθητής έχει την ευχέρεια και το προνόμιο να σκέφτεται «έξω από το κουτί». Σε μια εποχή υπερπληροφόρησης η ανάγκη να καλλιεργηθεί η δημιουργικότητα καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ. Αν και πρόκειται για μια φυσική, σχεδόν αυτονόητη ανθρώπινη ιδιότητα, η δημιουργικότητα σήμερα συχνά παραγκωνίζεται. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται δημιουργικοί. Το αν αυτή η δημιουργικότητα θα καλλιεργηθεί ή θα χαθεί, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον και τα ερεθίσματα που λαμβάνουν κάθε άτομο. Η δημιουργική έκφραση δεν απαιτεί εξαιρετικά ταλέντα ή ειδικές δεξιότητες. Το μόνο που χρειάζεται είναι η περιέργεια, η διάθεση για εξερεύνηση και η ελευθερία να φανταστεί το «κάτι άλλο». Η δημιουργικότητα δεν είναι πολυτέλεια· είναι βασικό εργαλείο για την ψυχική ισορροπία, τη χαρά και την προσωπική ανάπτυξη των παιδιών. Είναι αυτή που τους επιτρέπει να βλέπουν πέρα από το προφανές, να τολμούν, να ερμηνεύουν τον κόσμο από πολλές οπτικές. Είναι μια μορφή ευφυΐας που δεν βασίζεται μόνο στη γνώση, αλλά στη δυνατότητα να συνδυάζεις, να καινοτομείς, να εφευρίσκεις.
Πανελλήνιες 2026 Νοελληνική Γλώσσα - Έκθεση ΓΕΛ: Τι περιλαμβάνει η εξέταση των υποψηφίων
Για την εξέταση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» (Έκθεση) Γενικής Παιδείας, οι υποψήφιοι/ες αξιολογούνται σε ενιαία τρίωρη εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή λόγου.
Δίνονται στους/στις υποψηφίους/ες δύο ή τρία κείμενα, τα οποία δεν εμπεριέχονται στα διδακτικά βιβλία που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος, συνολικής έκτασης έως τρεις σελίδες, ένα εκ των οποίων είναι λογοτεχνικό, σε ολοκληρωμένη ή αποσπασματική μορφή, (ποίημα, διήγημα, μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο)· τα υπόλοιπα κείμενα μπορεί να είναι σε ολοκληρωμένη, ελαφρώς διασκευασμένη ή αποσπασματική μορφή: δημοσιογραφικά άρθρα, συνεντεύξεις, κριτικές, δοκίμια, επιστημονικά κείμενα, αφίσες με λεζάντα, πληροφοριακά κείμενα με εικόνες, σκίτσα, πίνακες ή διαγράμματα κ.ά.), διαφορετικά μεταξύ τους ως προς το κειμενικό είδος, ώστε να αποτιμάται η αναγνωστική ικανότητα των υποψηφίων σε ποικιλία κειμενικών ειδών. Τα κείμενα μπορούν να συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια.Για τα κείμενα αυτά τίθενται τέσσερα συνολικά θέματα μέσω των οποίων αποτιμάται η ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν στάσεις, αξίες, ιδέες κ.ά. βασιζόμενοι/ ες σε στοιχεία των κειμένων, καθώς επίσης να παράγουν ερμηνευτικό και κριτικό λόγο. Τα θέματα προτείνεται να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και να τίθενται περιορισμοί στην έκταση των απαντήσεων (όπου χρειάζεται). Το νοηματικό περιεχόμενο των μη λογοτεχνικών κειμένων πρέπει να είναι συναφές με κάποιον ή κάποιους από τους θεματικούς άξονες που προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα.
Τα κείμενα συνοδεύονται από τα εξής θέματα:
1 . Το πρώτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη συνοπτική νοηματική απόδοση από τους/τις υποψηφίους/ες μέρους ενός κειμένου ή τη συνοπτική απόδοση των απόψεων που διατυπώνονται σε ένα κείμενο για κάποιο ζήτημα. Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες. 2. Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αναλύεται σε τρία ερωτήματα, διαφορετικά μεταξύ τους, με δυνατότητα κάποιο/κάποια από αυτά να είναι κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση της απάντησης. Ένα από αυτά μπορεί να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα.
Τα ερωτήματα σχετίζονται με:
α) Την αξιοποίηση του πλαισίου των κειμένων (κοινωνικού, ιστορικού, πολιτιστικού, του χώρου και του χρό- νου) με σκοπό την κατανόηση των λόγων και των ενεργειών των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών) που αναφέρονται στα κείμενα, και των σχέσεων μεταξύ τους,
β) τον εντοπισμό και την ερμηνευτική προσέγγιση σκοπών, στάσεων, βασικών θέσεων και προθέσεων του συντάκτη/συντακτών των κειμένων, καθώς και την τεκμηρίωση της βασικής ιδέας του κειμένου,
γ) την αξιολόγηση της συνάφειας ιδεών, επιχειρημάτων, τίτλων, υπότιτλων, εικόνων κ.ά. με μια θέση, άποψη ή ζήτημα που θέτει το κείμενο και της αποδεικτικής τους αξίας,
δ) τον εντοπισμό και τη συσχέτιση συγκεκριμένων κειμενικών δεικτών που οργανώνουν το κείμενο ως σημασιοδοτημένη κατασκευή – δηλαδή, οι υποψήφιοι/ες να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο δείκτες (π.χ. λεξιλόγιο, ρηματικά πρόσωπα, στίξη, εκφραστικά μέσα, τρόπους σύνταξης, κ.ά.) και να αναγνωρίζουν τη λειτουργία τους στο κείμενο,
ε) την αναγνώριση και την ερμηνευτική προσέγγιση του τρόπου σύνδεσης και οργάνωσης ιδεών, προτάσεων, παραγράφων ή διαφόρων σημειωτικών τρόπων σε ένα κείμενο, αφού λάβουν οι υποψήφιοι/ες υπόψη το επικοινωνιακό πλαίσιο και τα κοινωνικά συμφραζόμενα,
στ) τη σύγκριση των μη λογοτεχνικών κειμένων ως προς τις θέσεις, τον τρόπο πραγμάτευσης του θέματος, την πειστικότητα, την αποτελεσματική μετάδοση του νοήματος κ.ά.
Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες, που επιμερίζονται σε κάθε ερώτημα ανάλογα με τη βαρύτητά τους (15+10+10). Τα υποερωτήματα, επίσης, βαθμολογούνται ανάλογα με τη βαρύτητά τους.
3. Το τρίτο θέμα σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο και αφορά στην παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου, με το οποίο επιδιώκεται οι υποψήφιοι/ες, αφενός να αναπτύσσουν κρίσιμα θέματα/ερωτήματα που πραγματεύεται το λογοτεχνικό κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά κειμενικούς δείκτες ή και στοιχεία συγκειμένου, αφετέρου να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στα θέματα/ ερωτήματα αυτά, τεκμηριώνοντας τις προσωπικές τους θέσεις. Η προβλεπόμενη έκταση της απάντησης μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 200 λέξεις. Το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες.
Στα παραπάνω θέματα χρειάζεται να είναι σαφής και προσεκτική η διατύπωση των ερωτημάτων, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις στις απαντήσεις των υποψηφίων.
4. Το τέταρτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη γραπτή παραγωγή κριτικού λόγου, 300 έως 400 λέξεις (ανάλογα με τη βαρύτητα του θέματος), το οποίο ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο (σκοπό, πομπό, αποδέκτες, κειμενικό είδος) και ζητεί από τους/τις υποψηφίους/ες την ανάπτυξη τεκμηριωμένης προσωπικής γνώμης, τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με προβλήματα, θέσεις, στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που θέτει το κείμενο/θέτουν τα κείμενα αναφοράς. Το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες.