Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φετινοί υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Ενόψει Πανελληνίων 2026 ανακοινώθηκε από το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων για την εισαγωγή σπουδαστών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2026 – 2027.

Πανελλήνιες 2026: Το χρονοδιάγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων για την Πυροσβεστική Ακαδημία

Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) είναι ενιαίες και κοινές για όλους τους υποψηφίους και διαρκούν συνολικά τρεις ημέρες. Η διαδικασία περιλαμβάνει υγειονομικό έλεγχο και αθλητικές δοκιμασίες, με συγκεκριμένα κριτήρια και όρια επιτυχίας. Την πρώτη ημέρα, οι υποψήφιοι εξετάζονται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Η παρουσία πρέπει να είναι υποχρεωτικά αυτοπρόσωπη, με την προσκόμιση του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης, το οποίο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες ιατρικές γνωματεύσεις. Οι εξετάσεις παραδίδονται σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία του υποψηφίου, ενώ όπου δεν είναι δυνατή η εκτύπωση (όπως ακτινογραφίες), μπορούν να δοθούν σε CD με τα απαραίτητα στοιχεία από το διαγνωστικό κέντρο. Όσοι έχουν προβλήματα όρασης πρέπει να φέρουν διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής.

Αθλητικές δοκιμασίες – Τα αγωνίσματα και τα όρια

Τη δεύτερη ημέρα συμμετέχουν μόνο όσοι κριθούν υγειονομικά ικανοί. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα εξής αγωνίσματα:

Δρόμος 100 μ.: έως 16 δευτερόλεπτα (1 προσπάθεια)

Δρόμος 1.000 μ.: έως 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα (1 προσπάθεια)

Άλμα σε ύψος: τουλάχιστον 1,05 μ. (3 προσπάθειες)

Άλμα σε μήκος: τουλάχιστον 3,60 μ. (3 προσπάθειες)

Ρίψη σφαίρας (7,275 κιλά): τουλάχιστον 4,50 μ. (μέσος όρος δεξιού και αριστερού χεριού – 3 προσπάθειες)

Μεταφορά αλτήρων 25 κιλών ανά χέρι σε απόσταση 100 μ.: εντός 50 δευτερολέπτων (1 προσπάθεια)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η σειρά των αγωνισμάτων καθορίζεται από τις συνθήκες και τον αριθμό των υποψηφίων.

Σε περίπτωση ακατάλληλων καιρικών συνθηκών, οι δοκιμασίες μπορεί να αναβληθούν.

Αποτυχία σε ένα αγώνισμα σημαίνει αποκλεισμό από τη συνέχεια.

Όσοι λάβουν αναβολή εξετάζονται εκ νέου σε όλα τα αγωνίσματα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν κατάλληλη αθλητική ενδυμασία και να έχουν φροντίσει για την ενυδάτωσή τους.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://www.facebook.com/fireservice.gr/posts/pfbid02YC3vvMLXXhaftenEoRsT5a51PVHHJhpx9rQ4AKe1kVfFF6oZKJsLmeLZTJRLwUNil}