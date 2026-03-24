Οι γονείς υποβάλλουν μία κοινή αίτηση για κάθε μαθητή, δηλώνοντας έως δύο Πρότυπα, ένα Ωνάσειο και ένα Πειραματικό σχολείο.

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου στις 13:00 το μεσημέρι ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής για όσους μαθητές επιθυμούν την εισαγωγή τους στα Ωνάσεια, τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία. Για τα μεν Ωνάσεια και Πρότυπα Σχολεία η εισαγωγή εξασφαλίζεται μέσω εξετάσεων για τα δε Πειραματικά διεξάγεται κλήρωση. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es αφού οι γονείς έχουν συνδεθεί με τους κωδικούς τους στο Taxisnet.

Εισαγωγή στα Πρότυπα, Πειραματικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τη συμμετοχή μαθητή/τριας για την εισαγωγή του/της σε Πρότυπο Σχολείο (Γυμνάσιο-Λύκειο) ή Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο (Γυμνάσιο-Λύκειο) ή Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο (Γυμνάσιο-Λύκειο) ή Πειραματικό Σχολείο (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο), για το σχολικό έτος 2026-2027. Την αίτηση μπορούν να υποβάλλουν είτε ο γονέας / κηδεμόνας του μαθητή /τριας είτε τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

Θα χρειαστεί να:

συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet

επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση του άλλου γονέα ότι συναινεί στην υποβολή της αίτησης

επισυνάψετε το σχετικό αποδεικτικό δικαιολογητικό για ειδικές κατηγορίες μαθητών

να επιλέξετε σχολεία

Με την ίδια μία (1) αίτηση ο γονέας / κηδεμόνας του μαθητή /τριας ή το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μπορεί να αιτηθεί την εισαγωγή των μαθητών/τριών σε

δύο (2) Πρότυπα Γυμνάσια ή δύο (2) Πρότυπα Λύκεια,

ένα (1) Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο ή ένα (1) Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο

ένα (1) Πρότυπο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Γενικό Πρότυπο Εκκλησιαστικό Λύκειο

ένα (1) Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο

Αν έχουν επιλεγεί ταυτόχρονα Πρότυπο ή Δημόσιο Ωνάσειο ή Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο, δηλώνεται υποχρεωτικά η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους παραπάνω τύπους σχολείων.

Από τις σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί επιλέγεται υποχρεωτικά μόνο ένα (1) Πρότυπο ή Δημόσιο Ωνάσειο ή Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο, στο οποίο ο/η υποψήφιος μαθητής/τρια επιθυμεί να είναι επιλαχών/ούσα.

Μετά την οριστική υποβολή και σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε αλλαγές στην αίτηση μπορείτε να διαγράψετε την αίτηση σας και να την υποβάλετε εκ νέου. Αλλαγές στην αίτησή σας μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων (26.3.2026 και ώρα 13:00). Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή.

Πότε οι εξετάσεις για Ωνάσεια και Πρότυπα Σχολεία - Η μέρα της κλήρωσης για τα Πειραματικά

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026: δημόσια κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και την απόδοση του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας για την επίλυση ισοβαθμιών στα Πρότυπα Σχολεία, Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Σάββατο 25 Απριλίου 2026: διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (ώρα προσέλευσης έως τις 9.00 π.μ.) .

Κυριακή 26 Απριλίου 2026: διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ώρα προσέλευσης έως τις 9.00 π.μ.).

Αν ένας/μια υποψήφιος/α κληρωθεί σε Πειραματικό Σχολείο και παράλληλα είναι επιτυχών/ούσα σε Πρότυπο Σχολείο, πώς δηλώνεται η προτίμησή του/της;

Σε περίπτωση ταυτόχρονης επιτυχίας μαθητή/τριας σε Πειραματικό Σχολείο και Πρότυπο Σχολείο, το αργότερο εντός 5 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πρότυπων Σχολείων, και οι δύο γονείς/κηδεμόνες αποστέλλουν στα σχολεία επιτυχίας υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν ή δεν επιθυμούν αντίστοιχα τη φοίτηση του/της μαθητή/τριας.