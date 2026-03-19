Η ΔΟΕ προχωρά σε πανελλαδικής δίωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη 26/3 - «Οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε αναλώσιμοι» διαμηνύουν.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) κήρυξε πανελλαδική στάση εργασίας σε όλα τα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία την επόμενη Πέμπτη 26 Μαρτίου, από τις 08:00 έως τις 10:00, με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο καθηγήτριας Αγγλικών στη Θεσσαλονίκη και με στόχο την ανάδειξη της ανάγκης στήριξης των εκπαιδευτικών και του δημόσιου σχολείου.

«Δεν θα επιτρέψουμε το δημόσιο σχολείο να λειτουργεί πάνω στην ανθρώπινη εξάντληση - Οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε αναλώσιμοι!»

Όπως σημειώνει η ΔΟΕ η κατάσταση δεν είναι «μεμονωμένο περιστατικό», αλλά αποτέλεσμα χρόνιας απαξίωσης του εκπαιδευτικού έργου, εντατικοποίησης της εργασίας και ψυχολογικής επιβάρυνσης των εκπαιδευτικών. Παράλληλα στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι τα πολυπληθή τμήματα, οι μετακινήσεις καθηγητών σε πολλά σχολεία, οι υποχρεωτικές υπερωρίες λόγω χιλιάδων κενών θέσεων και η έλλειψη ολοκληρωμένης στήριξης για μαθητές και εκπαιδευτικούς ενισχύουν το φαινόμενο της εργασιακής εξουθένωσης. Σύμφωνα με την ΔΟΕ η «συστηματική απαξίωση» του έργου των εκπαιδευτικών από την Πολιτεία υπονομεύει τον σεβασμό προς τους εκπαιδευτικούς και προωθεί αυταρχικές αντιεκπαιδευτικές πολιτικές.

Η Δ.Ο.Ε. ζητά άμεσα:

Μέτρα που θα προστατεύουν και θα κατοχυρώνουν νομικά τον εκπαιδευτικό και θα μειώνουν την εργασιακή εξουθένωση.

Σταθερή παρουσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων σε κάθε σχολική μονάδα, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, για ουσιαστική υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης σημειώνει ότι « Η αναζήτηση ευθυνών ανάμεσα στους μαθητές του σχολείου, τον σύλλογο διδασκόντων ή τους γονείς συσκοτίζει το μεγάλο πρόβλημα την εργασιακή, παιδαγωγική και ανθρώπινη απαξίωση των εκπαιδευτικών από τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές, χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη στην καθημερινή τους προσπάθεια να κάνουν τη δουλειά τους, να κρατήσουν όρθιο το σχολείο και να σταθούν και οι ίδιοι όρθιοι, να στηριχτούν σε όλα τα επίπεδα. Η ευθύνη για τα προβλήματα που οξύνονται μέσα στα σχολεία βαραίνει το Υπουργείο και τη διοίκηση της εκπαίδευσης, που αδιαφορούν για την πραγματική καθημερινότητα των σχολείων, ενώ την ίδια στιγμή προωθούν χωρίς αιδώ την πολιτική των διώξεων, της καταστολής και της εμπορευματοποίησης του σχολείου. Δεν αρκεί μόνο η διερεύνηση των γεγονότων στη Θεσσαλονίκη - αν και αυτό πρέπει να γίνει. Το πιο σημαντικό είναι να παρθούν άμεσα μέτρα για την ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών και να ανατραπούν οι άθλιες πολιτικές που απαξιώνουν το έργο και την αξιοπρέπειά μας. Μέτρα τώρα με βάση τις διεκδικήσεις του κλάδου. Δε θα είναι αύριο αργά, είναι ήδη αργά και χρειάζεται δράση.»

Στάση εργασίας στα σχολεία στις 26/3: Πώς θα γίνουν τα μαθήματα

Δεδομένης της κήρυξης δίωρης στάσης εργασίας ζήτημα αναμένεται να προκύψει αναφορικά με την λειτουργία της πρωινής ζώνης και τις δύο πρώτες ώρες μαθημάτων. Οι μαθητές καλούνται να δώσουν κανονικά το παρών στις τάξεις στις 26 του μήνα ωστόσο η διεξαγωγή των πρώτων μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών. Σε περιπτώσεις αυξημένης συμμετοχής ενδέχεται να υπάρξουν κενά στο πρόγραμμα, συγχωνεύσεις τμημάτων. Η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί ξεχωριστά σε κάθε σχολική μονάδα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προσωπικού. Μετά το πέρας της δίωρης στάσης οι εκπαιδευτικοί σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα επιστρέψουν κανονικά στα καθήκοντα τους στις τάξεις και στο Ολοήμερο.