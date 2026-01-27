Όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς μαθητών στην Δευτεροβάθμια, τι ισχύει για την γονική άδεια.

«Αυλαία» από τις 20 του μήνα για το πρώτο τετράμηνο σε Γυμνάσια και Λύκεια με την ώρα των βαθμών να έχει φτάσει και τους γονείς να προετοιμάζονται για την παραλαβή των ελέγχων και την ενημέρωση από τους καθηγητές για τις επιδόσεις των παιδιών τους. Από τις 29 του μήνα και μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Φλεβάρη οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν τους βαθμούς των παιδιών τους, να ενημερωθούν για την πρόοδό τους και να συζητήσουν με τους καθηγητές για τυχόν δυσκολίες ή ανάγκες υποστήριξης.

Γονική Άδεια: Πώς θα παραλάβετε τους βαθμούς από τα σχολεία χωρίς να χάσετε μεροκάματο

Η διαδικασία αυτή αποτελεί και την κατάλληλη στιγμή για τη χρήση γονικής άδειας από τους εργαζόμενους γονείς. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι γονείς φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι ή τεκμαιρόμενοι μέσω παρένθετης μητρότητας, με παιδιά έως 18 ετών, δικαιούνται να απουσιάσουν από την εργασία τους χωρίς περικοπή αποδοχών έως τέσσερις (4) ημέρες ανά έτος, για να παρακολουθήσουν τη σχολική πορεία του παιδιού τους. Το ίδιο ισχύει για γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή συμμετέχουν σε προγράμματα ΚΔΑΠ/ΚΔΗΦ ΑμεΑ.

Η άδεια χορηγείται μετά από κοινή υπεύθυνη δήλωση των γονέων προς τον εργοδότη, στην οποία δηλώνεται ποιος γονέας θα κάνει χρήση της ή πώς θα μοιραστεί η άδεια. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν σχετική βεβαίωση, η οποία ισχύει για την κάλυψη της απουσίας την ημέρα επίδοσης των βαθμών, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4808/2021.

Για να εξασφαλιστεί η ομαλή διαδικασία, οι γονείς καλούνται να αποστείλουν εγκαίρως αίτημα στη γραμματεία του σχολείου, ώστε να ετοιμαστεί η βεβαίωση και να παραληφθεί την ημέρα που θα παραδίδονται οι έλεγχοι. Η ενεργή συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή των παιδιών τους αποτελούν βασικό εργαλείο για την προαγωγή της εκπαίδευσης και της επιτυχίας των μαθητών.

Σε ανακοίνωση που στάλθηκε ήδη σε γονείς και κηδεμόνες μαθητών Γυμνασίου του Περιστερίου αναφέρεται ότι «από την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, θα είναι στη διάθεσή σας οι βαθμοί Α΄τετραμήνου των μαθητών μέσω της εφαρμογής e-parents. Την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου θα σας δοθούν δια ζώσης οι έλεγχοι του Α΄τετραμήνου. Παράλληλα την ίδια μέρα θα γίνει ηλεκτρονική αποστολή της Βαθμολογίας για το Α΄ Τετράμηνο και στο email των γονέων – κηδεμόνων. Με την ευκαιρία θα έχετε την δυνατότητα να συζητήσετε με τους εκπαιδευτικούς για την επίδοση των παιδιών τους.»