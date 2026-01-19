Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευελιξία να διαμορφώσουν τις αφιερωματικές δράσεις για το Ολοκαύτωμα με τρόπο που θεωρούν πιο κατάλληλο για τους μαθητές.

Διαφοροποιήσεις αναμένονται στο πρόγραμμα μαθημάτων της προσεχούς Τρίτης 27ης Γενάρη καθώς με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να τιμήσουν την Ημέρα Μνήμης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί θα αφιερώσουν δύο διδακτικές ώρες σε ειδικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα γεγονότα που οδήγησαν στο Ολοκαύτωμα και τις συνέπειες αυτών στην ανθρωπότητα. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε συζητήσεις, να παρακολουθήσουν ταινίες ή ντοκιμαντέρ, να εξερευνήσουν ψηφιακές εκθέσεις και εφαρμογές, αλλά και να παρουσιάσουν εργασίες που έχουν προετοιμάσει. Οι εκπαιδευτικοί, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολείων, έχουν την ευελιξία να διαμορφώσουν τις δράσεις με τρόπο που θεωρούν πιο κατάλληλο για τους μαθητές τους.

Ο συμβολισμός της Ημέρας Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων στις 27 Γενάρη

Η 27η Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος με απόφαση της ελληνικής Βουλής, ενώ ο ΟΗΕ την καθόρισε ως Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος με το ψήφισμα A/RES/60/7 του Νοεμβρίου 2005. Η ημέρα αυτή προσφέρει στα σχολεία μια σημαντική ευκαιρία να συμβάλουν στη διατήρηση της μνήμης, στην εκπαίδευση των νέων και στην ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας, προετοιμάζοντας τους μαθητές να γίνουν υπεύθυνοι και ενημερωμένοι πολίτες.

Πηγές του Υπουργείου τονίζουν στο Dnews ότι σκοπός των αφιερωματικών εκδηλώσεων στα σχολεία να γνωρίσουν οι μαθητές τι συνέβη στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, να μάθουν για την τύχη των Εβραίων και των άλλων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, με τη βοήθεια που προσφέρει η μελέτη των ιστορικών στοιχείων, η χρήση των φωτογραφιών και των μαρτυριών. Τέλος να συζητήσουν τη σημασία των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από το γεγονός και τη σύνδεσή του με αντίστοιχα σύγχρονα προβλήματα, όπως ο ρατσισμός, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σύγχρονες κοινωνίες, η ρητορική του μίσους και ο αντισημιτισμός