Οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία και τα μαθήματα επανεκκινούν μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, όλες οι ημερομηνίες μαθημάτων τον Γενάρη.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές έχει ξεκινήσει, με το πρώτο κουδούνι για το 2026 να χτυπά την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων – από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο – επιστρέφουν στα θρανία έπειτα από δεκαπενθήμερη περίοδο ξεκούρασης, που περιλάμβανε τις γιορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων.

Οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους δύο εβδομάδες για χαλάρωση, επαναφόρτιση και κοινωνική επαφή με την οικογένεια και τους φίλους τους, απαραίτητες για την ψυχοσωματική τους ισορροπία πριν από την επιστροφή στην καθημερινή σχολική ρουτίνα. Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, οι σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν για 17 ημέρες, παρέχοντας αρκετό χρόνο για την επανεκκίνηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι επόμενες μέρες με κλειστά σχολεία τον Γενάρη - Ποιοι κερδίζουν τριήμερο

Ο Γενάρης, ωστόσο, δεν περιλαμβάνει άλλες επίσημες σχολικές αργίες, δηλαδή ημέρες με οριζόντιο κλείσιμο των σχολείων, που να προσφέρουν εμβόλιμη ανάπαυλα από τα μαθήματα. Τυχεροί αποδεικνύονται οι μαθητές περιοχών όπου ο πολιούχος γιορτάζει μέσα στον Ιανουάριο, καθώς μπορούν να κερδίσουν μοναδικές τοπικές αργίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι μαθητές της Αγίας Ευθυμίας Φωκίδας, οι οποίοι θα απολαύσουν μια μέρα αργίας την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, λόγω της γιορτής του ομώνυμου Αγίου. Επιπλέον, στις 23 Ιανουαρίου τιμάται ο Όσιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω, πολιούχος του Λιτοχώρου. Οι μαθητές εκείνης της περιοχής θα απολαύσουν τριήμερο καθώς η γιορτή «πέφτει» Παρασκευή και συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που έπεται προκύπτουν τρεις μέρες ανεμελιάς.

Τριών Ιεραρχών: Πώς θα γιορταστεί φέτος στα σχολεία και τα φροντιστήρια η 30η Ιανουαρίου

Η 30η Ιανουαρίου είναι αφιερωμένη στους Τρεις Ιεράρχες – Ιωάννη τον Χρυσόστομο, Βασίλειο τον Μέγα και Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό – και παραδοσιακά θεωρούνται προστάτες της εκπαίδευσης και των μαθητών. Παλιότερα, η ημέρα αποτελούσε σχολική αργία, με εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία και τους πανεπιστημιακούς χώρους, ενώ από το 1842 καθιερώθηκε επίσημα σε όλη την Ελλάδα ως ημέρα τιμής για την Παιδεία και τα Γράμματα.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, η 30η Ιανουαρίου δεν είναι πλέον αργία. Από το 2020 καταργήθηκε για τα σχολεία ενώ από το 2024 η απόφαση επεκτάθηκε και σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών. Η ημέρα πλέον τιμάται με εκδηλώσεις και εκκλησιασμούς, χωρίς να διακόπτονται τα μαθήματα.

Φέτος, η 30η Ιανουαρίου «πέφτει» Παρασκευή, οπότε οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προσέλθουν κανονικά στα σχολεία, ακολουθώντας το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες εορταστικές δραστηριότητες, όπως σχολικές παρουσιάσεις για τους Τρεις Ιεράρχες και τον ρόλο τους στην ελληνική παιδεία. Τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών θα λειτουργήσουν κανονικά, όπως κάθε άλλη ημέρα. Με αυτόν τον τρόπο, η 30η Ιανουαρίου παραμένει ημέρα τιμής για την εκπαίδευση, συνδυάζοντας εορτασμό και μαθησιακή συνέχεια, χωρίς να επηρεάζεται η καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων.