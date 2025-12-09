Το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων για τους μαθητές του Γυμνασίου.

«Κλείδωσε» η έναρξη των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τους μαθητές Γυμνασίου καθώς σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση η 17η Δεκέμβρη θα είναι η μέρα που θα εκκινήσει η εκπαιδευτική διαδικασία με εξαίρεση τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης οι οποίες αργούν την 17η Δεκεμβρίου 2025, για τις οποίες ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την υπό στοιχεία 135203/Δ2/24-10-2025 Υ.Α. (Β΄ 5910), η Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπό στοιχεία 102791/ΓΔ4/10-09-2024 Κ.Υ.Α. (Β΄ 5130), όπως ισχύει.



Η Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2025 2026», με κωδικό ΟΠΣ 6022747 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021 2027».