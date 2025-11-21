«Γενναιόδωρο» με τις σχολικές αργίες το 2026, τα τριήμερα και οι γιορτές που φέρνουν κλειστά σχολεία μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Η αντίστροφη μέτρηση για να αποχαιρετήσουμε το 2025 έχει ξεκινήσει με τους μαθητές να αδημονούν για την χριστουγεννιάτικη ανάπαυλα των 16 ημερών με κλειστά σχολεία αλλά και για την έλευση του 2026 που έρχεται «φορτωμένο» με σχολικές αργίες.

Σε αντίθεση με τις εργαζομένους που την νέα χρονιά «χάνουν» δύο αργίες - την Δεύτερα Μέρα των Χριστουγέννων και τον Δεκαπενταύγουστο - καθώς «πέφτουν» Σάββατο, δεν ισχύει το ίδιο για τους μαθητές που θα απολαύσουν όλες τις σχολικές αργίες και την αντίστοιχη ανάπαυλα που προσφέρουν. Ενδεικτικά το 2026 φέρνει μαζί του τρία γεμάτα τριήμερα που τα περιμένουν όλο χαρά οι μαθητές όλων των τάξεων.

Όλες οι σχολικές αργίες μέχρι το τέλος Ιουνίου

Καθαρά Δευτέρα: Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας φέτος «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου. Είναι το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο.

25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Τετάρτη που είναι αργία όμως η σχολική γιορτή παραδοσιακά θα γίνει μια μέρα νωρίτερα ήτοι την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Πάσχα 2026: Φέτος «πέφτει» σχετικά νωρίς καθώς θα το γιορτάσουμε στις 12 Απριλίου. Παραδοσιακά τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα ήτοι στις 6 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία την Δευτέρα 20 Απριλίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρωτομαγιά: Η Εργατική Πρωτομαγιά που είναι αργία φέτος «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ένα ιδανικό τριήμερο.

Τέλος η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με την αργία του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» την 1η Ιουνίου δημιουργώντας ένα καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές πριν ολοκληρωθούν τα μαθήματα. Φυσικά στις σχολικές αργίες θα πρέπει να υπολογίσετε και την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής. Σε κάθε περίπτωση η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται την Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Σχολικές Αργίες: Γιατί δικαιούνται δύο εξτρά μέρες τα ιδιωτικά σχολεία

Τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται, ύστερα από σχετική γνωστοποίηση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να αργούν έως δύο (2) επιπλέον ημέρες ανά έτος, σε ημερομηνίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση ή, στην περίπτωση των ξένων σχολείων της ημεδαπής, που αποτελούν επίσημη εθνική ή θρησκευτική εορτή στη χώρα προέλευσής τους.