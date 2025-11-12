Η γιορτή για την 52η Επέτειο του Πολυτεχνείου θα διεξαχθεί την προσεχή Δευτέρα στα σχολεία όλης της χώρας.

Η Επέτειος του Πολυτεχνείου φέτος «πέφτει» Δευτέρα με τους μαθητές όλων των βαθμίδων να ετοιμάζονται να τιμήσουν τα γεγονότα του Νοέμβρη του 1973 που οδήγησαν μετέπειτα στην πτώση της Χούντας, βάζοντας τέλος στην δικτατορία των συνταγματαρχών. Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κάθε χρόνο στις 17 Νοέμβρη αφιερώνει την σχολική μέρα σε αφιερωματικές γιορτές σε ανάμνηση των ιστορικών γεγονότων της επετείου του Πολυτεχνείου.

Οι μαθητές ανήμερα της Επετείου δίνουν υποχρεωτικά το παρών στα σχολεία τηρείται παρουσιολόγιο και μετέπειτα παρακολουθούν τις δίωρες μαθητικές γιορτές στον χώρο εκδηλώσεων όπου θα παρουσιαστούν χρονικά, ποιήματα και θεατρικά δρώμενα για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και τους αγωνιστές της δημοκρατίας. Στόχος των εορταστικών εκδηλώσεων είναι οι μαθητές να εμπεδώσουν τη σημασία και την αξία της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Μετά το πέρας των γιορτών οι μαθητές θα αποχωρήσουν ενώ σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά δεν θα λειτουργήσει το Ολοήμερο πρόγραμμα.

Το καθεστώς απουσιών στην σχολική γιορτή για το Πολυτεχνείο

Η παρουσία των μαθητών είναι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τηρείται απουσιολόγιο. Όσοι μαθητές απουσιάσουν αδικαιολόγητα, θα λάβουν κανονικές απουσίες, όπως σε κάθε σχολική ημέρα καθώς όπως επεξηγείται η ημέρα του Πολυτεχνείου δεν είναι αργία, αλλά μια σχολική ημέρα άνευ μαθημάτων αφιερωμένη στην επέτειο των γεγονότων του Πολυτεχνείου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-d5dnwn1leh95?integrationId=40599y14juihe6ly}