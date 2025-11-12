«Η εκπαίδευση μας είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια» ξεσπούν οι μαθητές στο Dnews για τις χιλιάδες χαμένες ώρες μαθημάτων.

Σε απόγνωση βρίσκονται μαθητές και γονείς στο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Κορθίου Άνδρου, καθώς το σχολείο εξακολουθεί να λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες καθηγητών, περισσότερο από δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που επικοινώνησε με το Dnews, το σχολείο παραμένει χωρίς κανέναν μαθηματικό, ενώ λείπουν δύο φιλόλογοι, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται μαθήματα κορμού και κατεύθυνσης, πλήττοντας την ομαλή εκπαιδευτική πορεία των μαθητών. Παράλληλα, δεν έχει τοποθετηθεί καθηγητής Φυσικής Αγωγής ούτε καθηγητής Δεύτερης Ξένης Γλώσσας (Γαλλικών).

Την ίδια στιγμή, οι γονείς καταγγέλλουν ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις τους και την επιστολή που απέστειλαν στις 19 Σεπτεμβρίου προς τις αρμόδιες αρχές, καμία απολύτως ενέργεια δεν έχει γίνει για την κάλυψη των κενών, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται πλέον μη βιώσιμη. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η μη ίδρυση Τμήματος Ένταξης, το οποίο –όπως σημειώνουν– λειτουργεί ήδη σε άλλα σχολεία της Άνδρου, στερώντας από τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τη στήριξη που δικαιούνται.

«Η Πολιτεία μάς αγνοεί και μας αντιμετωπίζει ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας»

Επιπλέον, οι αθλητικές υποδομές του σχολείου, και ειδικά το γήπεδο μπάσκετ, παραμένουν σε επικίνδυνη και ακατάλληλη κατάσταση, χωρίς να έχει γίνει καμία αποκατάσταση, με αποτέλεσμα να υπάρχει καθημερινός κίνδυνος ατυχημάτων. «Η Πολιτεία μάς αγνοεί και μας αντιμετωπίζει ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας», αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου. «Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από το αυτονόητο — να έχουν τα παιδιά μας δασκάλους, ασφάλεια και ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση».

Οι γονείς ζητούν άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και κάλεσμα προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων, την ίδρυση Τμήματος Ένταξης και την επισκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων, πριν η κατάσταση φτάσει σε σημείο μη επιστροφής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιστολή διαμαρτυρίας από το 15μελές του σχολείου: «Με ευθύνη των αρμοδίων στερούμαστε εκπαιδευτικούς και μένουμε πίσω στην διδακτέα ύλη»

Με λόγια αγανάκτησης και βαθιάς απογοήτευσης, οι μαθητές του 15μελούς συμβουλίου του σχολείου μέσω επιστολή τους στο Dnews, απευθύνουν έκκληση για άμεση τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που λείπουν και αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου τους. Όπως τονίζουν οι μαθητές, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέχρι σήμερα, οι ελλείψεις σε καθηγητές έχουν οδηγήσει σε τεράστια απώλεια διδακτικών ωρών, με αποτέλεσμα η εκπαιδευτική διαδικασία να έχει ουσιαστικά διαλυθεί:

«Από την έναρξη της χρονιάς μέχρι και τώρα, παιδιά από όλες τις τάξεις χάνουμε μαθήματα που αφορούν όλα τα γνωστικά πεδία. Η απώλεια αυτή καθυστερεί την κάλυψη της ύλης και ειδικά οι τελειόφοιτοι νιώθουμε ανασφάλεια για τις Πανελλήνιες 2026», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Το 15μελές επισημαίνει ότι οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση, καθώς δεν διδάσκονται τα μαθήματα προσανατολισμού, γεγονός που δημιουργεί ανισότητα και άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους μαθητές άλλων σχολείων. Οι μαθητές καταγγέλλουν την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και ζητούν να αναλάβουν οι αρμόδιοι τις ευθύνες τους:

«Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε να χάνεται πολύτιμος χρόνος εξαιτίας καθυστερήσεων. Είναι λυπηρό, δύο μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων, να αναρωτιόμαστε ακόμη πότε θα επανδρωθεί το σχολείο μας».

Η επιστολή κλείνει με ένα ηχηρό μήνυμα: «Ζητούμε την άμεση τοποθέτηση των απαραίτητων καθηγητών ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου και η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στη μόρφωση. Ελπίζουμε να επιληφθείτε άμεσα του ζητήματος και να δώσετε τη σημασία που του αρμόζει. Γιατί η εκπαίδευσή μας είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια».