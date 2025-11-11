Οι 7.800 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που θα ανακοινωθούν σήμερα θα κληθούν να αναλάβουν υπηρεσία το αργότερο την Τρίτη 18 Νοέμβρη.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Dnews ότι σήμερα θα «τρέξει» η Γ Φάση των προσλήψεων αναπληρωτών που θα αφορά την πρόσληψη περισσότερων από 7.800 εκπαιδευτικών που θα κληθούν να καλύψουν τα τεράστια κενά που καταγράφονται σε όλες τις βαθμίδες.

Σε σημερινές της δηλώσεις στο Action 24 η υπουργός ανέφερε ότι η Γ Φάση των προσλήψεων αναπληρωτών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε οι νεοπροσληφθέντες δάσκαλοι και καθηγητές να βρίσκονται στα σχολεία το αργότερο έως την Τρίτη 18 Νοέμβρη. Παράλληλα αποσαφήνισε ότι παρά τον αυξημένο αριθμό αναπληρωτών που αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας τα κενά θα παραμείνουν δεδομένου ότι θα υπάρξουν και οι περιπτώσεις όσων εκπαιδευτικών δεν δεχθούν να αναλάβουν υπηρεσία. Ειδικότερα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Ζαχαράκη «Σίγουρα εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχουν καινούργιες ελλείψεις, διότι κάποιοι μπορεί να μην αναλάβουν υπηρεσία», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Ζαχαράκη, σημειώνοντας πως από τους προηγούμενους αναπληρωτές περίπου το 5% δεν ανέλαβε καθόλου υπηρεσία. Η υπουργός υπογράμμισε ότι η διαδικασία ενίσχυσης των σχολείων με προσωπικό συνεχίζεται, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής χρονιάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de5p8kvligih?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews αμέσως μετά την σημερινή ανακοίνωση των 7.800 προσλήψεων αναπληρωτών αναμένεται να πραγματοποιηθούν τη Πέμπτη 13 Νοεμβρίου οι δηλώσεις σχολείων, η τοποθέτηση την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και η ανάληψη υπηρεσίας το διάστημα 17–18 Νοεμβρίου, ώστε οι νέοι αναπληρωτές να βρίσκονται στις θέσεις τους το συντομότερο δυνατό. Οι διαθέσιμες 2.800 πιστώσεις που εξασφαλίστηκαν από το Υπουργείο αφορούν τη Γενική Αγωγή, ενώ παράλληλα θα αξιοποιηθούν και κονδύλια από προγράμματα της Ειδικής Αγωγής, της Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), της Παράλληλης Στήριξης και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προσλήψεων σε σχεδόν 8.000. Η χρηματοδότηση προέρχεται κυρίως από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ το συνολικό κόστος της φάσης ανέρχεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στις δύο πρώτες φάσεις έχουν ήδη προσληφθεί περί τους 36.000 αναπληρωτές, εκπαιδευτικοί και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ).

Έμφαση στην Παράλληλη Στήριξη - Πώς θα γίνει η κάλυψη των λοιπών κενών

Ιδιαίτερο βάρος στη Γ’ Φάση προσλήψεων αναμένεται να δοθεί στην Παράλληλη Στήριξη, καθώς πρόκειται για τομέα με σημαντική υποστελέχωση και με τα περισσότερα εκκρεμή αιτήματα από τις σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Το Υπουργείο Παιδείας φέρεται να προχωρά σε στοχευμένη διαχείριση των κενών, δίνοντας προτεραιότητα στις περιπτώσεις που έχουν τεκμηριωθεί ως άμεσης εκπαιδευτικής αναγκαιότητας. Η κατανομή των θέσεων θα βασιστεί στα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουν αποστείλει οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή κάλυψη των πιο ευάλωτων μαθητών που μεταφράζονται σε πάνω από 3.300 εκπαιδευτικούς στη Γενική Εκπαίδευση (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια), περισσότερα από 4.000 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) μέσω ΕΣΠΑ, κυρίως για την Παράλληλη Στήριξη και περίπου 300 αναπληρωτές αναμένεται να τοποθετηθούν στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). Η τελική διαμόρφωση της Γ’ Φάσης θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις του Υπουργείου σχετικά με τη διάθεση των διαθέσιμων πιστώσεων και τη σειρά προτεραιοτήτων ανάμεσα σε ΚΕΔΑΣΥ, σχολεία γενικής εκπαίδευσης και μονάδες ειδικής αγωγής.

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Γ Φάση: Τι ώρα τα αποτελέσματα

Η διαδικασία που ακολουθείται μέσω συστήματος θα ξεκινήσει νωρίς το μεσημέρι και σύμφωνα με το προγραμματισμό το απόγευμα θα αρχίσουν να ανακοινώνονται τα σχεδόν 8.000 ονόματα αναπληρωτών. Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν και με γραπτό μήνυμα (sms), στο οποίο θα αναφέρεται η περιοχή τοποθέτησής τους. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία ξεκινά με την Ειδική Αγωγή και συνεχίζεται με τη Γενική.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de3z3bmd4hnd?integrationId=40599y14juihe6ly}