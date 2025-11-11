Με το βλέμμα στραμμένο στα χιλιάδες κενά στα σχολεία, σήμερα θα «τρέξει» η διαδικασία της Γ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, το χρονοδιάγραμμα κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών.

Η ώρα της Γ’ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών έφτασε, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται σήμερα, εκτός απροόπτου, να ανακοινώσει σχεδόν 8.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών στα σχολεία όλης της χώρας.

Οι δηλώσεις σχολείων αναμένεται να πραγματοποιηθούν τη Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, η τοποθέτηση την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και η ανάληψη υπηρεσίας το διάστημα 17–18 Νοεμβρίου, ώστε οι νέοι αναπληρωτές να βρίσκονται στις θέσεις τους το συντομότερο δυνατό.

Οι διαθέσιμες 2.800 πιστώσεις που εξασφαλίστηκαν από το Υπουργείο αφορούν τη Γενική Αγωγή, ενώ παράλληλα θα αξιοποιηθούν και κονδύλια από προγράμματα της Ειδικής Αγωγής, της Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), της Παράλληλης Στήριξης και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προσλήψεων σε σχεδόν 8.000. Η χρηματοδότηση προέρχεται κυρίως από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ το συνολικό κόστος της φάσης ανέρχεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στις δύο πρώτες φάσεις έχουν ήδη προσληφθεί περί τους 36.000 αναπληρωτές, εκπαιδευτικοί και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ).

Έμφαση στην Παράλληλη Στήριξη - Πώς θα γίνει η κάλυψη των λοιπών κενών

Ιδιαίτερο βάρος στη Γ’ Φάση προσλήψεων αναμένεται να δοθεί στην Παράλληλη Στήριξη, καθώς πρόκειται για τομέα με σημαντική υποστελέχωση και με τα περισσότερα εκκρεμή αιτήματα από τις σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Το Υπουργείο Παιδείας φέρεται να προχωρά σε στοχευμένη διαχείριση των κενών, δίνοντας προτεραιότητα στις περιπτώσεις που έχουν τεκμηριωθεί ως άμεσης εκπαιδευτικής αναγκαιότητας. Η κατανομή των θέσεων θα βασιστεί στα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουν αποστείλει οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή κάλυψη των πιο ευάλωτων μαθητών.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, στη Γ’ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών αναμένεται να τοποθετηθούν συνολικά περισσότεροι περισσότεροι από 7.500 εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ–ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες όλης της χώρας που μεταφράζονται σε πάνω από 3.300 εκπαιδευτικούς στη Γενική Εκπαίδευση (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια), περισσότερα από 4.000 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) μέσω ΕΣΠΑ, κυρίως για την Παράλληλη Στήριξη και περίπου 300 αναπληρωτές αναμένεται να τοποθετηθούν στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). Η τελική διαμόρφωση της Γ’ Φάσης θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις του Υπουργείου σχετικά με τη διάθεση των διαθέσιμων πιστώσεων και τη σειρά προτεραιοτήτων ανάμεσα σε ΚΕΔΑΣΥ, σχολεία γενικής εκπαίδευσης και μονάδες ειδικής αγωγής.

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Γ Φάση: Τι ώρα τα αποτελέσματα

Η διαδικασία που ακολουθείται μέσω συστήματος θα ξεκινήσει νωρίς το μεσημέρι και σύμφωνα με το προγραμματισμό το απόγευμα θα αρχίσουν να ανακοινώνονται τα σχεδόν 8.000 ονόματα αναπληρωτών. Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν και με γραπτό μήνυμα (sms), στο οποίο θα αναφέρεται η περιοχή τοποθέτησής τους. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία ξεκινά με την Ειδική Αγωγή και συνεχίζεται με τη Γενική.

Προσδοκίες για συμπληρωματικές πιστώσεις

Παράγοντες της εκπαίδευσης εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρξουν έκτακτες πιστώσεις προς το τέλος του χρόνου, εφόσον το επιτρέψουν τα διαθέσιμα κονδύλια.Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή Γ’ φάση θεωρείται από τις πιο κρίσιμες των τελευταίων ετών, καθώς θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την ομαλοποίηση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Δέσμευση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, είναι να εξομαλυνθούν τα κενά τόσο σε Πρωτοβάθμια όσο και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να συνεχιστεί ανεμπόδιστα ενώ όπως προανήγγειλε ήδη είναι στα σκαριά «ένα προβλεπτικό σύστημα κενών, το EDU PLAN μέσω του οποίου θα υλοποιείται η καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των κενών εκπαιδευτικών σε πραγματικό χρόνο. Θα εντοπίζονται τεκμηριωμένα και ορθολογικά οι ανάγκες ανά σχολική μονάδα. Το σύστημα αυτό θα λειτουργεί και ως εργαλείο εσωτερικού ελέγχου, επιτρέποντας την ανάλυση της αποτελεσματικότητας των κατανομών και τον εντοπισμό περιοχών με χρόνιες ελλείψεις προσωπικού» διευκρίνισε.

