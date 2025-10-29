Οι γονείς εμμένουν στις θέσεις τους ζητώντας να καλυφθούν άμεσα τα κενά στα σχολεία και να ανακληθούν οι συγχωνεύσεις στην ΔΙΠΕ Α’ Αθήνας.

Αναβρασμός επικρατεί στα σχολεία της Αττικής, καθώς οι γονείς εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τη στάση του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στα οξυμένα προβλήματα με αιχμή του δόρατος τις συγχωνεύσεις τάξεων και τα τεράστια κενά σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και των ειδικοτήτων.

Μετά τη κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Παιδείας τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής, οι αντιδράσεις κλιμακώνονται. Οι γονείς κάνουν λόγο για προσχηματικό διάλογο και απαντήσεις «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε» από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με αντιπροσωπεία τους.

Η Ομοσπονδία καταγγέλλει πως, αντί να αντιμετωπίσει τα τεράστια κενά σε εκπαιδευτικούς και τις συγχωνεύσεις τμημάτων, το Υπουργείο επιχειρεί να μετακυλίσει τις ευθύνες στους διευθυντές των σχολείων και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, καταδικάζει την παρουσία δυνάμεων καταστολής έξω από εκπαιδευτικές δομές, όπου γονείς και μαθητές διαμαρτύρονται ειρηνικά. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, τα σχολεία λειτουργούν «στο όριο», με σοβαρές ελλείψεις σε παράλληλη στήριξη, ειδική αγωγή και ολοήμερα προγράμματα, αφήνοντας εκατοντάδες μαθητές χωρίς την υποστήριξη που δικαιούνται.

Τα 4 συμπεράσματα των γονιών από την συνάντηση με τους αρμοδίους του Υπουργείου Παιδείας

Καταγγείλαμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας που αντί να στείλει εκπαιδευτικούς στα σχολεία στέλνει τα ΜΑΤ να χτυπήσουν και να ρίξουν χημικά σε γονείς, παιδιά & εκπαιδευτικούς που διαμαρτύρονται! Απαιτήσαμε να μην βρίσκονται καν εκεί οι δυνάμεις καταστολής γιατί δεν έχουν καμία σχέση με τα σοβαρά ζητήματα της εκπαίδευσης!

Ο Γενικός Γραμματέας από τη μία δήθεν συμφώνησε πως αυτό ήταν απαράδεκτο, επικαλέστηκε πως δεν ήταν εντολή του Υπουργείου Παιδείας και πως η Υπουργός διαμαρτυρήθηκε για τα γεγονότα αλλά από την άλλη δικαιολόγησε την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων «για να μην παρεισφρήσουν άτομα και γίνουν έκτροπα». Άρα τι;;; Φοβούνται να παραδεχτούν πως επενδύουν στον φόβο για να υλοποιήσουν τις απαράδεκτες συγχωνεύσεις και τις περικοπές τους! Σε λίγο θα μας πουν πως τυχαία και από μόνοι τους οι αστυνομικοί έρχονται έξω από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όταν έχουν οι γονείς διαμαρτυρίες. Μήπως να πούμε και πως «πάλι καλά» που ήταν εκεί οι δυνάμεις καταστολής αφού σύμφωνα με την αστυνομία «παρείσφρησαν άτομα» και «έγιναν έκτροπα»; Τελικά σώθηκε το κτίριο της Διεύθυνσης από τα 8χρονα & τα 10χρονα με τους γονείς τους;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απαιτήσαμε να παρθούν πίσω οι αποφάσεις για τις συγχωνεύσεις στην ΔΙΠΕ Α’Αθήνας και να ακυρωθούν. Ξεκαθαρίσαμε πως οι γονείς δε θα κάνουμε πίσω και πως στα σχολεία δε θα γίνουν δεκτές τέτοιες απαράδεκτες αποφάσεις!

Οι απαντήσεις ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε...! Από την δήλωση άγνοιας «πείτε μου για ποια σχολεία μιλάμε, δεν ξέρω» και την αποποίηση ευθύνης μιας και «...οι συγχωνεύσεις είναι ζήτημα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης...» έως την επίκληση του νόμου και πως οι γονείς «...ξέρουν πως όταν γράφουν τα παιδιά τους στο στα σχολεία πως αυτά θα έχουν τμήματα 25 μαθητών...». Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις όλες τις τελευταίες ημέρες και η πίεση της αντιπροσωπείας μας ήταν αυτή που έφερε τη συζήτηση στο σημείο όπου ο Γενικός Γραμματέας είπε πως «θα εξετάσει τις περιπτώσεις των συγχωνεύσεων και θα μας ενημερώσει...».

Αναδείξαμε τις σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης, τον απόλυτο περιορισμό της «Παράλληλης Στήριξης» και την μη συγκρότηση Τμημάτων Ένταξης σε πάρα πολλά σχολεία.

Μας απάντησαν πως «για πρώτη φορά φέτος υπάρχει σχέδιο με σκοπό να αυξηθούν τα Τμήματα Ένταξης», μας μίλησαν για «χιλιάδες διορισμούς», είπαν πως πως «αν έχει ανάγκη ένα παιδί Παράλληλη Στήριξη θα την έχει» αλλά δεν παραδέχτηκαν τις μεγάλες ελλείψεις εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης που ο κάθε Σύλλογος γνωρίζει ανά σχολείο, δεν παραδέχτηκαν την απαράδεκτη κατάσταση και τον πολύ μικρό αριθμό των Ειδικών Σχολείων και υπεραμύνθηκαν το νέο νομικό πλαίσιο -και τις οδηγίες στα ΚΕΔΑΣΥ- που συνιστά ταφόπλακα για την ειδική αγωγή και την ολόπλευρη επιστημονική φροντίδα που πρέπει να απολαμβάνει κάθε παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρίες. Ειδικά δε στο σημείο που προτείναμε να τοποθετήσουν στα σχολεία εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές ξεκινώντας από τα νηπιαγωγεία για να σταματήσει το «πάρτυ» των ιδιωτών και η οικονομική αιμορραγία των γονέων κάνοντας βήμα προς την πραγματική συμπερίληψη και ένταξη εκεί δεν είχαν τίποτα να μας πουν.

Αναδείξαμε τον κοφτη στο ολοήμερο πρόγραμμα που σε πολλά σχολεία δεν επαρκούν τα τμήματα, που έχουν μείνει έξω πάρα πολλά παιδιά, που γίνονται ακόμα και κληρώσεις ενώ ζητούνται δικαιολογητικά από τους γονείς με βάση την απαράδεκτη εγκύκλιο.

Ο Γενικός Γραμματέας έκανε πως δεν καταλαβαίνει. Κατηγόρησε τους διευθυντές των σχολείων για «λειψή κατανόηση» και «λάθος χειρισμούς», είπε πως το ολοήμερο λειτουργεί κανονικά (?!) δεν παραδέχτηκε πως όλα γίνονται για να εξοικονομηθούν θέσεις δασκάλων και να κρυφτούν τα κενά που υπάρχουν με νέους περιορισμούς όπως αυτή η εγκύκλιος που άλλωστε φέρει την υπογραφή του. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την αντιπροσωπεία να ξεκαθαρίζει στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας πως οι γονείς αναμένουν άμεση απάντηση να παρθούν πίσω οι συγχωνεύσεις στην ΔΙΠΕ Α’ Αθήνας και πως θα κινηθούμε σε όλα τα ζητήματα με βάση τις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών μας ενάντια στην υποβάθμιση που προχωρά με γοργούς ρυθμούς το Υπουργείο!

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddt2a8alsjy9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ραντεβού στους δρόμους δίπλα στους μαθητές στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 6/11

Οι γονείς δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν τις συγχωνεύσεις και καλούν όλες τις Ενώσεις και Συλλόγους Γονέων να συμμετάσχουν μαζικά στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. «Η οργή και η αγανάκτηση των γονιών δεν θα μείνουν στα λόγια. Θα υπερασπιστούμε τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας με κάθε τρόπο», αναφέρει χαρακτηριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.