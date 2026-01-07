Η ανακοίνωση του αρχηγείου της Αστυνομίας για το βίντεο με τους άσκοπους πυροβολισμούς.

Έρευνα διενεργεί η ΕΛ.ΑΣ., μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο μία αστυνομικός εμφανίζεται να πυροβολεί στον αέρα, σε γλέντι.

Το αρχηγείο της Αστυνομίας ανακοίνωσε ότι η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει το βίντεο, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης του.

Παράλληλα, κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε, εφόσον προκύψουν ευθύνες, να αποδοθούν.

Το βίντεο προβλήθηκε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», στο Star. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, το βίντεο καταγράφηκε πριν από περίπου ένα χρόνο. Σε αυτό, μια γυναίκα αστυνομικός φαίνεται να πυροβολεί στον αέρα, σε γλέντι, ενώ δίπλα είναι καθισμένοι άνθρωποι σε τραπέζι.

Η ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά την προβολή του βίντεο στην εκπομπή, το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που προβλήθηκε σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία αναφέρθηκε ότι γυναίκα αστυνομικός προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι το εν λόγω οπτικό υλικό ήδη εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.

Παράλληλα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε, εφόσον προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».