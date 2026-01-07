Ομόφωνα η απόφαση της Κουμουνδούρου.

Καμία διαφορετική άποψη για τη διαγραφή του Νίκου Φαραντούρη δεν εκφράστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη σύσκεψη που έγινε υπό τον Σωκράτη Φάμελλο για τη διαγραφή του Νίκου Φαραντούρη από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.

Χαρακτηριστικό είναι πως δεν χρειάστηκε παρά… ένα λεπτό για να ληφθεί η απόφαση.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκτός φυσικά του Σωκράτη Φάμελλου, οι θεσμικοί παράγοντες του κόμματος: Ο γραμματέας και η αναπληρώτρια γραμματέας, ο εκπρόσωπος Τύπου και ο αναπληρωτής του, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του προέδρου του κόμματος.

Αιτία της διαγραφής ήταν οι δηλώσεις του ευρωβουλευτή στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» (ΕΔΩ), που θεωρήθηκαν ότι στρέφονταν ευθέως εναντίον του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Τ.Τε.