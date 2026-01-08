Νέος έκτακτος διαγωνισμός από την ΕΣΔΙ το 2026.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρά στην πρόσληψη 120 μόνιμων γραμματέων στα δικαστήρια σε όλη τη χώρα, η οποία θα καλυφθεί μέσω έκτακτου γραπτού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων (ΕΣΔΙ).

Η πρόσκληση για τους 120 μόνιμους γραμματείς αποτελεί την πρώτη φάση ενός ευρύτερου σχεδίου στελέχωσης της Δικαιοσύνης με μόνιμο προσωπικό. Ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εντός Ιανουαρίου 2026 και είναι η πρώτη φορά που η ΕΣΔΙ διενεργεί γραπτό διαγωνισμό μέσα στο χειμώνα, κάτι που χαρακτηρίζεται «έκτακτο» σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που αναμένεται να κυρωθεί άμεσα από τη Βουλή.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε υποψηφίους από διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα - είτε κατέχουν απολυτήριο λυκείου, είτε πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ - με στόχο την ευρεία συμμετοχή υποψηφίων από όλη την Ελλάδα. Δεν ισχύουν όρια ηλικίας για τη συμμετοχή, γεγονός που διευρύνει την πρόσβαση σε πολυάριθμες κοινωνικές ομάδες.

Η διαδικασία επιλογής - Πώς θα γίνουν οι εξετάσεις

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με γραπτές εξετάσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε βασικά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της θέσης.

Οι 120 θέσεις αποτελούν την πρώτη από δύο φάσεις για την κάλυψη συνολικά 337 μόνιμων θέσεων γραμματέων στα δικαστήρια. Ο δεύτερος διαγωνισμός, με επιπλέον 217 θέσεις, αναμένεται να διεξαχθεί στο τέλος της άνοιξης του 2026 και θα καλύψει περισσότερες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.