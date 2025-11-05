Η συμμετοχή των γονέων θεωρείται καθοριστική για να ανοίξει το σχολείο με ασφάλεια και να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία κανονικά.

Αβέβαιη παραμένει η επιστροφή των 30 μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Βοριζίων στις σχολικές αίθουσες, μετά την αιματηρή συμπλοκή με τους δύο νεκρούς που οδήγησε στην αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολείων.

Αύριο, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στο σχολείο θα βρεθεί ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Μανώλης Μπελαδάκης, συνοδευόμενος από στελέχη εκπαίδευσης, σχολικούς συμβούλους, μέλη του ΚΕΔΑΣΥ, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και τις εκπαιδευτικούς των σχολείων. Σκοπός της επίσκεψης είναι η συζήτηση με γονείς και τοπικές αρχές για την επαναλειτουργία του σχολείου και την υποστήριξη των μαθητών και της σχολικής κοινότητας.

Ο κ. Μπελαδάκης απηύθυνε έκκληση προς τους γονείς να συμμετάσχουν ενεργά στις διαδικασίες, τονίζοντας ότι πρόκειται για πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας με στόχο την όσο το δυνατόν πιο ομαλή επανέναρξη των μαθημάτων.

«Ο στόχος είναι την ερχόμενη Δευτέρα να είναι οι δάσκαλοι εκεί και να υποδέχονται τους μαθητές. Εάν αυτό δεν είναι ακόμη εφικτό ή εάν η τοπική κοινωνία θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει για λίγο ακόμη διάστημα αυτή η κατάσταση, τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και το ενδεχόμενο της τηλεκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο στόχος είναι το σχολείο με τους 30 μαθητές να ανοίξει και να μπορέσει η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνεται έτσι όπως πρέπει γίνεται» ανέφερε ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

