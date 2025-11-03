«Εξετάζουμε αν θα ανοίξουν τα σχολεία την Τετάρτη στα Βορίζια» τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη εξηγώντας ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την ψυχοσυναισθηματική στήριξη των μαθητών.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας αυτή την ώρα η κηδεία του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών στα Βορίζια ενόσω τα σχολεία του χωριού και στο Ζαρό παρέμειναν κλειστά σήμερα και το ίδιο θα συμβεί και αύριο σε μια προσπάθεια να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να επέλθει τάξη και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή μετά το αιματοκύλισμα του Σαββάτου.

Το Υπουργείο Παιδείας από την πρώτη στιγμή έχει κινητοποιηθεί ώστε να διασφαλιστεί η ηρεμία σε επίπεδο σχολικής κοινότητας και να προσφερθεί ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη στους μαθητές της περιοχής στον απόηχο των τραγικών γεγονότων. Τα σχολεία των Βοριζίων (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) καθώς και τα σχολεία του Ζαρού (Δημοτικό και Γυμνάσιο) θα παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, να μην αποκλείει σε σημερινές της τηλεοπτικές δηλώσεις στο Action 24 την επέκταση της αναστολής λειτουργίας ενδεχομένως και την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddy8x9sv01yh?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Εξετάζουμε αν θα ανοίξουν τα σχολεία την Τετάρτη στα Βορίζια»

Όπως τόνισε η υπουργός βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με τον Δήμο και την Περιφέρεια Κρήτης, τονίζοντας πως η απόφαση για προσωρινό κλείσιμο ελήφθη προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη και η ηρεμία στην περιοχή. «Το σχολείο είναι κλειστό για τις πρώτες μέρες της εβδομάδας. Τετάρτη ή Πέμπτη θα ξανανοίξει, γιατί πρέπει πρώτα να αποκατασταθεί η τάξη. Πάνω απ’ όλα πρέπει να διασφαλιστεί η αίσθηση ασφάλειας για την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο», δήλωσε η κ. Ζαχαράκη.

Η Υπουργός επεσήμανε ότι πρόκειται για μαθητές μικρής ηλικίας, καθώς το σχολείο περιλαμβάνει νηπιαγωγείο και δημοτικό, και υπάρχει έντονη ανησυχία τόσο στους γονείς όσο και στους εκπαιδευτικούς. «Εμείς είμαστε εκεί για να προστατεύσουμε όλη τη μαθητική κοινότητα και τους δασκάλους μας», υπογράμμισε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddz0a0im8td5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, ανακοίνωσε πακέτο μέτρων στήριξης που θα εφαρμοστεί μέσα στις επόμενες ημέρες και το οποίο περιλαμβάνει την αποστολή ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα Βορίζια, με επικεφαλής τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, κ. Μπελαδάκη, ώστε να παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά και στις οικογένειες αλλά και την επαναλειτουργία των Σχολών Γονέων στην περιοχή, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, για να βοηθήσουν τους γονείς στη διαχείριση δύσκολων περιστάσεων και στη στήριξη των παιδιών.

Μάλιστα όπως ανέφερε η κα Ζαχαρακη εξετάζεται το ενδεχόμενο επίσκεψης της ίδιας της Υπουργού στο χωριό, εφόσον χρειαστεί, για να συντονίσει τις δράσεις από κοντά. Όπως τόνισε η κ. Ζαχαράκη, η αναστολή λειτουργίας των σχολείων είναι προσωρινή, με στόχο να διασφαλιστεί ότι όταν οι μαθητές επιστρέψουν, το σχολικό περιβάλλον θα είναι ήρεμο, ασφαλές και υποστηρικτικό για όλους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddz019fkn2y1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Βορίζια: «Αγώνας» για να μην μεγαλώσει μια γενιά μέσα στο μίσος

Το χωριό ζει μέσα σε μια βαριά σιωπή και ανησυχία, καθώς ο φόβος για την επόμενη μέρα στέκεται σαν «λαιμητόμος» πάνω από τις οικογένειες που ενεπλάκησαν στο αιματηρό περιστατικό. Το μεγαλύτερο ερώτημα πλέον αφορά τα παιδιά και τους νέους. Τα μικρά παιδιά των δύο οικογενειών φοιτούν στο ίδιο σχολείο, γεγονός που έχει προκαλέσει βαθύ προβληματισμό. Όπως παραδέχονται όλοι, η συνύπαρξη στον ίδιο χώρο φαντάζει σχεδόν αδύνατη, τουλάχιστον όσο οι πληγές παραμένουν νωπές και η ένταση υποβόσκει. Ο φόβος δεν είναι μόνο για το παρόν, αλλά κυρίως για το μέλλον μιας κοινωνίας που δοκιμάζεται σύμφωνα με το cretalive.gr.

Η ανησυχία εστιάζεται ιδιαίτερα στους νέους άνδρες και στα μικρά παιδιά, όπως εκείνα του θύματος. «Βλέπουν την οργή, ακούν απειλές για συνέχεια του αιματοκυλίσματος, μεγαλώνουν μέσα στον φόβο και τον θυμό», σημειώνουν όσοι γνωρίζουν καλά την τοπική κοινωνία. Το πιο επικίνδυνο, όπως επισημαίνουν, είναι να ποτιστεί η επόμενη γενιά με μίσος και εκδίκηση. Αν δεν υπάρξει παρέμβαση και στήριξη τώρα, αν δεν μπουν όρια και ψύχραιμες φωνές μπροστά, «το κακό θα θεριέψει» και ο κύκλος του αίματος δεν θα σπάσει. Η παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας, θεωρείται απαραίτητη για την επαναφορά της ηρεμίας και της ασφάλειας στα σχολεία του χωριού, αλλά και για να δοθεί ένα σήμα ελπίδας σε μια κοινότητα που βρίσκεται στα όρια της αντοχής της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddyzbbuivzhd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ενδεικτικό της έκρυθμης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί το γεγονός ότι ήδη έχουν εγκαταλείψει τα Βορίζια μέλη της αντίπαλης οικογένειας λίγη ώρα πριν γίνει η κηδεία του 39χρονου καθώς το χωριό παραμένει σε «κλοιό τρόμου». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι αστυνομικοί που βρίσκονται στο χωριό έχουν συμβουλεύσει από την πρώτη στιγμή τα μέλη της οικογένειας στης οποίας το σπίτι τοποθετήθηκε η βόμβα που «πυροδότησε» το αιματοκύλισμα να φύγουν για να εκτονωθεί η βαριά ατμόσφαιρα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την είσοδο των Βοριζίων και γίνονται εξονυχιστικοί έλεγχοι σε όσα οχήματα φτάνουν στο σημείο, ενώ γίνονται ακόμα και σωματικοί έλεγχοι στους οδηγούς και στους επιβαίνοντες. Μάλιστα, έχουν φτάσει από νωρίς το πρωί στο χωριό και διμοιρίες των ΜΑΤ ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση της τάξης. Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των 3 κατηγορουμένων που κρύβονται και καταζητούνται αλλά και για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στην αιματηρή συμπλοκή.