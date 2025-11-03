Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και άνδρες της ΕΚΑΜ, έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά του χωριού.

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας τελείται αυτή την ώρα στα Βορίζια Ηρακλείου η κηδεία του 39χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών το πρωί του Σαββάτου.

Μαυροφορεμένοι συγγενείς και φίλοι του 39χρονου πριν από λίγο τον συνόδευσαν στην εκκλησία του χωριού, όπου ψάλλεται η εξόδιος ακολουθία.

Με μοιρολόγια, κραυγές και κλάματα, η μητέρα, οι αδερφές και η σύζυγός του θρηνούν για τον 39χρονο πατέρα πέντε παιδιών, που ενεπλάκη στο ένοπλο επεισόδιο και έπεσε νεκρός έχοντας δεχτεί τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddz1hpypumpl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ισχυρές δυνάμεις παντού

Στους δρόμους του χωριού είναι ακόμη ορατά τα ίχνη της αιματηρής συμπλοκής. Σημάδια από αίμα παραμένουν στο οδόστρωμα, ενώ κάλυκες σφαιρών έχουν καρφωθεί σε τοίχους κατοικιών, καταστημάτων και οχημάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η νεκρική πομπή πρόκειται να περάσει μέσα από τη γειτονιά της αντίπαλης οικογένειας. Καθώς, μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί τα όπλα που αντιστοιχούν στα φυσίγγια που βρέθηκαν στο σημείο της συμπλοκής, οι αρχές εκφράζουν φόβους για πιθανή αναζωπύρωση της έντασης.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και άνδρες της ΕΚΑΜ, έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά του χωριού. Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, κάθε όχημα που εισέρχεται στα Βορίζια υποβάλλεται σε αυστηρό έλεγχο, με τους αστυνομικούς να ζητούν ταυτότητες και σχετικά έγγραφα. Το βράδυ της Κυριακής πραγματοποιήθηκαν επίσης εκτεταμένοι έλεγχοι σε όλα τα οχήματα που συνόδευσαν τη νεκροπομπή έως την οικία του θύματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddz16os0b1ch?integrationId=40599y14juihe6ly}