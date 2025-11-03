Στις 14: 00 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Φανούρη Καργάκη.

Λίγες ώρες πριν την κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, τα Βορίζια ζουν στιγμές ασυνήθιστης έντασης και παράλληλα σιωπής.

Στο χωριό, οι Αρχές έχουν αναπτύξει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να προληφθούν νέες συγκρούσεις μετά το τραγικό αιματοκύλισμα που συγκλόνισε την Κρήτη.

Στην είσοδο του χωριού από την πλευρά του Ηρακλείου βρίσκεται το σπίτι του Φανούρη, όπου από το πρωί συγκεντρώνονται συγγενείς και φίλοι, πενθώντας και μοιρολογώντας, περιμένοντας την ώρα της κηδείας. Στο ανώτερο τμήμα του χωριού βρίσκονται τα σπίτια της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Η φυσική διαφορά υψομέτρου του οικισμού καθιστά τις δύο οικογένειες ορατές η μία από την άλλη, ενισχύοντας την αίσθηση έντασης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddyz529614wh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην πλευρά των Φραγκιαδάκηδων, όπου βρίσκονται η εκκλησία και το νεκροταφείο, επικρατεί σιωπή και ερημιά. Τα περισσότερα σπίτια είναι άδεια, καθώς οι συγγενείς των άμεσα εμπλεκόμενων έχουν απομακρυνθεί. Ωστόσο, σε καίρια σημεία του χωριού έχουν αναπτυχθεί άνδρες της ΕΚΑΜ και άλλων ειδικών δυνάμεων της Αστυνομίας, με συνεχές βλέμμα σε κάθε κίνηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, έχουν στηθεί αυστηρά αστυνομικά μπλόκα στις δύο κύριες εισόδους του χωριού –από τις Καμάρες και τον Ζαρό–, με σχολαστικούς ελέγχους σε κάθε περαστικό. Κανείς δεν περνά χωρίς να ελεγχθεί προσεκτικά, ενώ η ένταση και η αναμονή βαραίνουν την ατμόσφαιρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddyy40zjjrx5?integrationId=40599y14juihe6ly}