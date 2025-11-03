Αναζητούν όπλα και δράστες. Σήμερα η κηδεία του 39χρονου.

Η Κρήτη παραμένει συγκλονισμένη από την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου, που άφησε πίσω της δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Δύο 24ωρα μετά το αιματοκύλισμα, οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα.

Άφαντα τα τρία αδέλφια – φόβοι για νέα επεισόδια

Οι αρχές αναζητούν τρεις νεαρούς, ηλικίας 19, 25 και 29 ετών, που φέρονται να είναι αδέλφια και έχουν ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στην ένοπλη σύρραξη. Ένα ακόμη παιδί της ίδιας οικογένειας νοσηλεύεται φρουρούμενο στο νοσοκομείο, τραυματισμένο από σφαίρα.

Παρά τις συνεχείς επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. σε ορεινές περιοχές, στάνες και σπηλιές, οι ασύλληπτοι παραμένουν άφαντοι, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι έχουν καταφύγει στα βουνά του Ηρακλείου.

Το χωριό σε κλοιό – φόβος για αναζωπύρωση της βεντέτας

Το χωριό θυμίζει φρούριο, καθώς σήμερα θα τελεστεί η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, πατέρα πέντε παιδιών, που έπεσε νεκρός από τα πυρά.

Η Αστυνομία έχει κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις της για να αποτρέψει νέα επεισόδια, καθώς η ένταση παραμένει στα ύψη. «Μία σπίθα αρκεί για να ξαναζωντανέψει η βεντέτα», σημειώνει αξιωματικός με γνώση της υπόθεσης.

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, τα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό παραμένουν κλειστά για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, ειδικό κλιμάκιο παιδοψυχολόγων μεταβαίνει στην περιοχή για να στηρίξει μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η τραγωδία της οικογένειας Καργάκη

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο σπίτι του 39χρονου, όταν η σορός του έφτασε στο χωριό. Η σύζυγός του και οι συγγενείς του ξέσπασαν σε οδυρμό, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που έπεσε νεκρός λίγες ημέρες πριν από τη βάφτιση των τριών παιδιών του — τελετή που τελικά πραγματοποιήθηκε μετά τον θάνατό του, με το ένα παιδί να παίρνει το όνομά του.

Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ. και τα «κλειστά στόματα»

Οι κάτοικοι κρατούν ερμητικά κλειστά τα στόματά τους, φοβούμενοι συνέπειες. Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει ωστόσο μαρτυρίες που αποκαλύπτουν πώς ξεκίνησε το αιματοκύλισμα — με αφορμή την τοποθέτηση βόμβας σε υπό κατασκευή σπίτι.

Στα σπίτια του χωριού εντοπίστηκαν πολεμικό τυφέκιο, δύο καραμπίνες, δίκαννο, 145 φυσίγγια και εννέα μαχαίρια. Όλα τα ευρήματα έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Οι τραυματίες – οι κατηγορίες και οι απολογίες

Οι δύο συλληφθέντες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, ηλικίας 25 και 31 ετών, αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Και οι δύο είναι συγγενείς της 56χρονης γυναίκας που επίσης έχασε τη ζωή της από τα πυρά, ενώ βρισκόταν στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Η νεκροψία των θυμάτων

Η 56χρονη Χανιώτισσα, που αρχικά θεωρήθηκε πως πέθανε από έμφραγμα, έφερε τελικά θανάσιμα τραύματα από σφαίρα που διαπέρασε τα πνευμόνια και καρφώθηκε στη σπονδυλική της στήλη.

Ο 39χρονος δέχθηκε τέσσερις σφαίρες από δύο διαφορετικά όπλα, γεγονός που επιβεβαιώνει το μέγεθος της επίθεσης.

Μια βεντέτα δεκαετιών

Η αιματηρή αντιπαράθεση μεταξύ των δύο οικογενειών δεν είναι καινούρια. Οι ρίζες της χάνονται στη δεκαετία του 1950, με κάθε νέα γενιά να κληρονομεί το βάρος και την οργή της προηγούμενης.

Οι αστυνομικές αρχές εκφράζουν φόβους ότι η ειρήνη στα Βορίζια θα αργήσει να επιστρέψει — και πως ίσως χρειαστεί η μόνιμη παρουσία δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή.

Πηγή: zarpanews.gr