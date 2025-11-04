Η απόφαση για παράταση στα κλειστά σχολεία στα Βορίζια πάρθηκε για να κατευναστούν τα πνεύματα, κανονικά στα θρανία οι μαθητές στο Ζαρό.

Με απόφαση του Δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, τα σχολεία στα Βορίζια θα παραμείνουν κλειστά έως την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου για τη προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Αντίθετα κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, τα σχολεία στο γειτονικό χωριό Ζαρός το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο τα οποία δεν είχαν ανοίξει την περασμένη Δευτέρα, για λόγους ασφάλειας, όπως και στα Βορίζια.

Στην ανακοίνωση του Δήμου Φαιστού αναφέρεται: «Μετά από επικοινωνία του Δημάρχου με ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων θα παραμείνουν κλειστά από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, για την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σχετικά με την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων».

Η ατμόσφαιρα συνεχίζει να παραμένει τεταμένη στα Βορίζια με φόντο τις επόμενες κινήσεις των οικογενειών που ενεπλάκησαν στο αιματηρό περιστατικό. Όπως παραδέχονται όλοι, η συνύπαρξη στον ίδιο χώρο φαντάζει σχεδόν αδύνατη, τουλάχιστον όσο οι πληγές παραμένουν νωπές και η ένταση υποβόσκει. Εξάλλου όπως είχε τονίσει χθες και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τα σχολεία στα Βορίζια θα ανοίξουν εκ νέου μόλις αποκατασταθεί η ηρεμία και κοπάσουν τα πνεύματα καθώς πρώτιστο μέλημα όλων είναι η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, σε χθεσινές της δηλώσεις η υπουργός δήλωσε ότι «πρέπει πρώτα να αποκατασταθεί η τάξη για να ανοίξουν τα σχολεία. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να διασφαλιστεί η αίσθηση ασφάλειας για την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο», «Εμείς είμαστε εκεί για να προστατεύσουμε όλη τη μαθητική κοινότητα και τους δασκάλους μας», υπογράμμισε η υπουργός.