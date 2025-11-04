Ξεσπάει η μητέρα του Φανούρη Καργάκου για τη δολοφονία του γιου της.

Η μητέρα του θύματος από τα Βορίζια, μιλώντας στο ACTION 24, περιέγραψε συγκλονισμένη τις συνθήκες της δολοφονίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για εν ψυχρώ εκτέλεση.

«Εγώ καταλαβαίνω ότι έχασα το παλικαράκι μου, το παιδί μου, το αντράκι μου. Γύρω γύρω έπαιζαν πυροβολισμοί, είχαν τυλίξει το σπίτι του παιδιού μου. Ο γιος μου περνούσε να πάει στη δουλειά του και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ», ανέφερε η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

Σύμφωνα με την ίδια, η ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Όπως είπε, τα μέλη της άλλης οικογένειας «συνεχώς ψαχνόντουσαν, προκαλούσαν συνέχεια». Αναφερόμενη σε προηγούμενο περιστατικό, σημείωσε πως πριν από περίπου έναν χρόνο υπήρξε απόπειρα δολοφονίας του εγγονού της στο ίδιο σημείο.

Η μητέρα του θύματος περιέγραψε πως κατά τη διάρκεια της ένοπλης αναμέτρησης, τα μέλη της άλλης οικογένειας τραυματίστηκαν μεταξύ τους, ενώ προκάλεσαν και φθορές στην περιοχή. «Ξεκίνησαν μπαλωθιές από πάνω. Η κόρη μου κάλεσε την αστυνομία, που ήταν εκεί, αλλά φώναζαν απειλητικά, λέγοντας ότι θα την κρεμάσουν», ανέφερε.

Κλείνοντας τη συνέντευξή της, η μητέρα του θύματος τόνισε ότι απαιτεί την απομάκρυνση της άλλης οικογένειας από το χωριό. «Αυτοί θα φύγουν από το χωριό. Αν θέλουν να μείνουν, ας μείνουν, αλλά εγώ απαιτώ να φύγουν», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddzqic8gsq15?integrationId=40599y14juihe6ly}