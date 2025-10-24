Ανακοινώθηκε η αλλαγή στα εισοδηματικά κριτήρια για τα voucher παιδικών σταθμών από την ΕΕΤΑΑ.

Στη διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για τα vouchers των βρεφονηπιακών σταθμών που φέρνει η νέα ΚΥΑ αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η ΕΕΤΑΑ θα προβεί στην έκδοση 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των δυνητικών ωφελουμένων σύμφωνα με τις διευρυμένες εισοδηματικές κατηγορίες.

«Από σήμερα, στις νέες διευρυμένες κατηγορίες, το εισόδημα αυξάνεται για οικογένειες με έως 2 παιδιά από €33.000 στα €35.000, τρίτεκνες οικογένειες από €36.000 στα €38.000, με 4 παιδιά από €39.000 στα €41.000, με 5 παιδιά από €42.000 στα €44.000. Δεν μιλάμε για αριθμούς σε μία σελίδα, μιλάμε για οικογένειες, για παιδιά, για το μέλλον της χώρας» επεσήμανε η Υπουργός Κοινωνιής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Σύμφωνα με την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι εισοδηματικές κατηγορίες για οικογένειες με έξι παιδιά και πάνω διαμορφώνονται ως εξής για οικογένειες με 6 παιδιά από €42.000 στα €47.000, με 7 παιδιά από €42.000 στα €50.000, με 8 παιδιά από €42.000 στα €53.000, με 9 παιδιά από €42.000 στα €56.000, με 10 παιδιά από €42.000 στα €59.000.

Τα ποσά αυτά προκύπτουν καθώς εμπεριέχουν διπλή αύξηση, δηλαδή την αύξηση των €2.000 μέχρι τα πέντε παιδιά και το τελικό ποσό των €44.000, το οποίο και προσαυξάνεται κατά €3.000 ανά παιδί από τα έξι παιδιά και πάνω για τις ωφελούμενες πολυτεκνικές οικογένειες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κα Μιχαηλίδου απέδωσε πολύ παραστατικά την αύξηση: «Σηκώνουμε ψηλά το “ταβάνι” που κρατούσε χαμηλά τη δυνατότητα ένταξης παιδιών πολύτεκνων οικογενειών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Από το πέμπτο παιδί και για κάθε επόμενο το εισόδημα παρέμενε αμετάβλητο στις €42.000. Αυτή η αντιμετώπιση έπρεπε να εξορθολογιστεί στο πεδίο της καθημερινότητας, των προκλήσεων και των απαιτήσεων της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας».

«Ως Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας παρακολουθούμε, στενά, κάθε εξέλιξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής και παρεμβαίνουμε με μεταρρυθμίσεις αποτελεσματικά, βελτιωτικά και με πρώτο και σταθερό γνώμονα το όφελος παιδιών και οικογενειών. Ζούμε μέσα στην κοινωνία, όχι αποκομμένοι από αυτήν. Το δίκαιο και απολύτως λογικό αίτημα της αύξησης του ορίου των εισοδηματικών κριτηρίων για την ένταξη περισσότερων παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς ήταν μια δική μας προτεραιότητα που ταυτίστηκε με την κοινωνική απαίτηση», τόνισε η Υπουργός.