Οι μαθητές έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στο Ψηφιακό Φροντιστήριο πέρσι που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά και φέτος επιστρέφει δυναμικά με νέο κύκλο μαθημάτων.

«Η γνώση δεν έχει όρια!» τονίζει η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, καλώντας όλους τους μαθητές να αξιοποιήσουν το Ψηφιακό Φροντιστήριο. «Όπου κι αν βρίσκεστε, μπορείτε να συνεχίσετε να μαθαίνετε, να προετοιμάζεστε και να εξελίσσεστε», αναφέρει, υπογραμμίζοντας ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι «ανοιχτή, δίκαιη και προσβάσιμη για όλους».

Για ακόμη μια σχολική χρονιά οι μαθητές μπορούν δωρεάν να συνδεθούν στο streaming.digitalschool.gov.gr και να αξιοποιήσουν όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η ψηφιακή πλατφόρμα «ζωντανών μαθημάτων» αλλά και ασύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού που διαρκώς εμπλουτίζεται αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο στο καθημερινό διάβασμα του μαθητή. Οι μαθητές της Γ Λυκείου που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες 2026 έχουν καθημερινά πρόσβαση σε ζωντανά μαθήματα για τα περισσότερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικών μαθημάτων.

Παράλληλα, είναι διαθέσιμη ασύγχρονη υποστήριξη μέσω της πλατφόρμας lms.digitalschool.gov.gr με νέες ασκήσεις, επαναλήψεις και βίντεο υψηλής ποιότητας. Προσφέρεται διδασκαλία από έμπειρους εκπαιδευτικούς, που συνδυάζουν σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες e-learning ενώ φιλοξενείται προσαρμοσμένο υλικό για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση και υποστήριξη. Τέλος υπάρχει δυνατότητα κοινότητας μάθησης, όπου μαθητές και καθηγητές συνεργάζονται, ανταλλάσσουν ιδέες και ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες.

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας υπάρχει η δέσμευση ότι το Ψηφιακό Φροντιστήριο θα εμπλουτίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με παραγόμενα βιντεομαθήματα και έγκριτο εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας, καλύπτοντας την εκπαίδευση από την Ε’ Δημοτικού έως και τη Β’ Λυκείου. Ηδη, διατίθενται μαθήματα με υπότιτλους, ενώ από τον Οκτώβριο θα προστεθεί και διδασκαλία στη νοηματική γλώσσα.

Η ανάρτηση της Σοφίας Ζαχαράκη

