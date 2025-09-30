Κλειστά σχολεία στην απεργία την Τετάρτη 1 Οκτώβρη και πορείες αποφάσισαν οι μαθητές, τα αιτήματά τους.

Oι μαθητές αποφάσισαν να διαδηλώσουν στην αυριανή απεργία της 1ης Οκτωβρίου και σε ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι «κλείνουν τα σχολεία και βγαίνουν στους δρόμους, μαζί με τους εργαζόμενους, τους γονείς μας, με τους φοιτητές και με όλο το λαό».

Στο μήνυμα κάλεσμα για την αυριανή απεργία οι μαθητές τονίζουν «Καλούμε τα σχολεία της Αττικής την Τετάρτη 1η Οκτώβρη να είμαστε στους δρόμους μαζί με όλο το λαό. Είναι το πρώτο αγωνιστικό ραντεβού της χρονιάς- να μη λείψει κανείς!».

Σύμφωνα με την Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας ότι η απόφασή τους να απεργήσουν είναι αποτέλεσμα της επίδιωξής τους να « μη περάσει ο απάνθρωπος νόμος που υποχρεώνει τους γονείς μας να δουλεύουν 13 ώρες την ημέρα! Δεν φτάνει που οι γονείς μας αναγκάζονται ήδη να «πεθαίνουν» στη δουλειά για να πληρώσουν, νοίκι, σούπερ, φροντιστήρια, δεν φτάνει που κάθε μήνα έχουμε το άγχος των λογαριασμών στα σπίτια μας, δε φτάνει που τραπεζίτες – κοράκια απειλούν να μας πάρουν τα σπίτια για μία δόση δανείου, τώρα θέλουν να κάνουν νόμο τις 13 ώρες δουλειά! Αλήθεια ποιος άνθρωπος επιλέγει ελεύθερα να δουλεύει 13 ώρες την ημέρα; Φυσικά κανείς! Όποιος το κάνει, το κάνει γιατί δεν του φτάνει ο μισθός! Λύση είναι να αυξηθούν οι μισθοί, να μειωθούν οι τιμές στα βασικά είδη, να δοθεί βοήθεια για τα ενοίκια, το ρεύμα κτλ, όχι να δουλεύει κάποιος 13 ώρες τη μέρα! Εμείς που κάνουμε καθημερινά 13ωρο σχολείο- φροντιστήριο, ξέρουμε ότι αυτό θα διαλύσει τους γονείς μας, αλλά και εμάς ως αυριανούς εργαζόμενους!»

Παράλληλα διαδηλώνουν και για το προωθούμενο νομοσχέδιο για το Εθνικό Απολυτήριο που όπως καταγγέλουν «φέρνει τριπλές Πανελλήνιες σε όλο το Λύκειο. Δεν μας έφτανε η Τράπεζα Θεμάτων και η ΕΒΕ, βρήκαν άλλον έναν τρόπο να μας διαχωρίζουν και να αφήνουν χιλιάδες από εμάς κάθε χρόνο έξω από Πανεπιστήμια και Σχολές! Θέλουν τώρα να δίνουμε Πανελλήνιες σε κάθε τάξη του Λυκείου σε όλα τα μαθήματα με Τράπεζα Θεμάτων και ΕΒΕ! Πάμε καλά; Θα ξεκινάμε φροντιστήρια από το νηπιαγωγείο σε λίγο! Όσο κάποιοι λίγοι θα μπαίνουν στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και θα σπουδάζουν ότι θέλουν χωρίς εξετάσεις, εμείς θα δίνουμε πανελλαδικές εξετάσεις ακόμα και στα Θρησκευτικά απλά και μόνο για να πάρουμε απολυτήριο! Η λύση στο σχολείο- εξεταστικό κέντρο και στις Πανελλήνιες, δεν είναι Τριπλές Πανελλήνιες! Είναι να στηριχτούμε οι μαθητές με ενισχυτική διδασκαλία, να μας δίνεται η δυνατότητα επενεξέτασης σε ένα μάθημα που δεν πήγαμε καλά κρατώντας τη βαθμολογία στα άλλα, είναι να καταργηθεί η ΕΒΕ που έχει αδειάσει τα Πανεπιστήμια από φοιτητές! Είναι να έχουμε καθηγητές και όχι κενά!»

Τέλος διεκδικούν λύσεις για το μπάχαλο με τα κενά στα σχολεία και τα προβλήματα που καταγράφονται σε επίπεδο υποδομών αλλά και στην μεταφορά μαθητών. Όπως τονίζουν «διεκδικούμε λύσεις στα εδώ και τώρα! 20 μέρες μετά το άνοιγμα των σχολείων και ακόμη έχουμε: κενά σε καθηγητές, κενά σε ειδικότητες, τμήματα με 28 μαθητές, τάξεις που κάνουν μάθημα σε κοντέινερ, θέρμανση στον αέρα, κανένας έλεγχος για την αντισεισμική και αντιπλημμυρική προστασία, πολλούς συμμαθητές μας μέσα σε Δήμους της Αττικής που δεν έχουν ούτε λεωφορείο να πάνε στο σχολείο τους. Η κυβέρνηση βέβαια σα να έχει βγει από άλλο πλανήτη διαφημίζει μπογιατίσματα, καθηγητές και διαδραστικούς πίνακες. Χορτάσαμε ψέματα!»