Το εορτολόγιο του Οκτώβρη φέρνει κλειστά σχολεία και χαμόγελα στους μαθητές, οι ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσετε!

Φτάσαμε αισίως στην τρίτη εβδομάδα μαθημάτων της νέας σχολικής χρονιάς και οι μαθητές έχουν αρχίσει να προσμένουν την επόμενη ευκαιρία για κλειστά σχολεία καθώς τα μαθήματα έχουν μπει για τα καλά σε ρυθμό, οι σχολικές εργασίες ξεκίνησαν και σιγα σιγα πλησιάζουν τεστ και διαγωνίσματα.

Ο Οκτώβρης παραδοσιακά είναι ο σχολικός μήνας που φέρνει την πρώτη επίσημη σχολική αργία για όλους τους μαθητές των περιοχών και πάντα έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά των μαθητών. Η 28η Οκτωβρίου η εθνική μας εορτή πάντα τιμάται στα σχολεία με γιορτές, αφιερωματικές εκδηλώσεις και παραστάσεις και φυσικά παρελάσεις με τους μαθητές όλων των βαθμίδων με παλμό και υπερηφάνια να γιορτάζουν το έπος του 1940 και τη γαλανόλευκη σημαία. Παραδοσιακά τα σχολεία την γιορτάζουν μια μέρα νωρίτερα ήτοι στις 27 Οκτωβρίου που φέτος «πέφτει» Δευτέρα και συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται και την επίσημη εθνική αργία της Τρίτης δημιουργείται ένα τετραήμερο χωρίς μαθήματα αλλά με υποχρεωτική παρουσία στα σχολεία για την γιορτή.

Πέρα όμως από την εθνική αργία υπάρχουν και περιοχές και Δήμοι της χώρας όπου οι μαθητές τους είναι «τυχεροί» καθώς κάθε Οκτώβρη τιμάται ο πολιούχος και ο προστάτης Άγιος της περιοχής οπότε εύλογα κερδίζουν μια μέρα έξτρα ανάπαυλα. Κι αν αυτή η μέρα «πέσει» Δευτέρα ή Παρασκευή το τριήμερο είναι εξασφαλισμένο και πάντα φέρνει επιπλέον χαμόγελα!

Η λίστα με τις γιορτές που φέρνουν κλειστά σχολεία τον Οκτώβρη

Κλειστά σχολεία και τριήμερο φέρνει για τους μαθητές του Δήμου Αθηναίων η φετινή γιορτή του πολιούχου της πόλης Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Παραδοσιακά η γιορτή τιμάται στις 3 Οκτώβρη που φέτος «πέφτει» Παρασκευή γεγονός που χαροποίησε ιδιαιτέρως τους μαθητές καθώς για τρεις μέρες θα έχουν άπλετο χρόνο για ανάπαυλα και βόλτες.

Χαμόγελα και τριήμερο χωρίς μαθήματα και κλειστά σχολεία φέρνει η γιορτή του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά στις 20 του μήνα που «πέφτει» Δευτέρα.