Σήμερα τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις 11.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τα σχέδια του Υπουργείου για κάλυψη των τεράστιων κενών.

Τα κενά στα σχολεία έχουν φτάσει σε οριακό σημείο με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς να πιέζουν για την β φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια τόσο Γενικής Εκπαίδευσης κόσο και Ειδικής Αγωγής.

Τα παράπονα και το πρωτοφανές αλαλούμ που καταγράφεται καθημερινά στα σχολεία ελέω της υποστελέχωσης σε εκπαιδευτικό προσωπικό οδεύει προς επίλυση καθώς σήμερα - εκτός απροόπτου- θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας η β φάση των προσλήψεων που θα «αγγίξει» τους 11.000 εκπαιδευτικούς.

Η Σοφία Ζαχαράκη είχε δώσει το στίγμα του χρονοδιαγράμματος που θα ακολουθηθεί εσπευσμένα για την υλοποίηση της β φάσης δεδομένου ότι η α φάση κάλυψε κάτω από το 50% των εκπαιδευτικών αναγκών με την σχολική χρονιά να ξεκινά με χιλιάδες χαμένες ώρες μαθημάτων. Όπως είχε τονίσει δεδομένων των συνθηκών αντί για Οκτώβρη η διαδικασία της β φάσης επισπεύδεται ώστε μεταξύ 25 και 26 Σεπτεμβρίου το αργότερο να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Υπό το βάρος των αντιδράσεων, των επιστολών διαμαρτυρίας και των κινητοποιήσεων Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων το αρμόδιο Υπουργείο κινήθηκε με αντανακλαστικά, ζήτησε αναλυτικά λίστα με τα κενά ανά Περιφερειακή Διεύθυνση και πλέον είναι πανέτοιμο να ανακοινώσει εντός της ημέρας πιθανότατα νωρίς το απόγευμα τα ονόματα των 11.000 αναπληρωτών που καλούνται να αναλάβουν καθήκοντα αρχές Οκτώβρη ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε Γενική Εκπαίδευση, Παράλληλη Στήριξη, Ολοήμερο Σχολείο και Ειδική Αγωγή.

Β φάση αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Το σχέδιο του Υπουργείου για άμεση πλήρωση των κενών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ σε αυτή τη Β φάση των προσλήψεων έμφαση θα δοθεί στην Ειδική Αγωγή που αναμένεται να έχει την μερίδα του λέοντος στην ποσόστωση με σχεδόν 7.000 εκπαιδευτικούς ενώ η Γενική Εκπαίδευση θα φτάσει τις 4.000 προσλήψεις ήτοι 2.000 εκπαιδευτικοί Γενικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλοι 2.000 εκπαιδευτικοί Γενικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Βέβαια τα παραπάνω νούμερα είναι κατά προσέγγιση καθώς το σύνολο της β φάσης υπολογίζεται στους 10.500 με έως 11.000 εκπαιδευτικούς εκ των οποίων σχεδόν 3.400 με έως 4.000 θα είναι Γενικής Εκπαίδευσης. Μάλιστα σε αυτή την φάση αναμένεται και κάλυψη σε εκπαιδευτικούς για ΖΕΠ.

Το ζήτημα της κατανομής αναμένεται να μας απασχολήσει και τις προσεχείς μέρες καθώς σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει θα ενισχυθεί η Ειδική Αγωγή ενώ στη Γενική Εκπαίδευση θα καλυφθούν οι βασικές διδακτικές ανάγκες με την «τρύπα» των κενών να μπαλώνεται αλλά να μην εξαφανίζεται. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ειδική Αγωγή υπερτερεί στην κάλυψη καθώς η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ επιτρέπει αυξημένο αριθμό προσλήψεων. Ναι μεν λοιπόν θα έχουμε κάλυψη κενών αλλά η λογική του «εξορθολογισμού» θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό μέχρι να φτάσει η στιγμή για την Γ φάση. Όπως επισήμαναν στο Dnews πηγές της εκπαιδευτικής κοινότητας η νέα φάση αναπληρωτών είναι μια προσπάθεια τακτικής ώστε με διορθωτικές κινήσεις το Υπουργείο να καλύψει τα κενά που το ίδιο με την στάση του δημιούργησε, αδιαφορώντας στις προειδοποιήσεις για την ανάγκη περισσότερων προσλήψεων.

Ο «αγώνας δρόμου» των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την ανάληψη υπηρεσίας

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των 11.000 προσλήψεων οι αναπληρωτές καλούνται να «τρέξουν» τις διαδικασίες ώστε να αναλάβουν διδακτικά καθήκοντα άμεσα. Ειδικότερα, πηγές του Υπουργείου τόνισαν στο Dnews ότι βάσει προγραμματισμού την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τα λειτουργικά κενά ανά σχολείο, ενώ την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου οι προσληφθέντες αναπληρωτές θα πρέπει να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για τοποθέτηση. Την 1η Οκτώβρη θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία τοποθέτησης ώστε 1–2 Οκτωβρίου να γίνει η απαιτούμενη πράξη ανάληψης υπηρεσίας.

Οι εκπαιδευτικοί αναμένουν με ενδιαφέρον την ανακοίνωση των ονομάτων για την β φάση των προσλήψεων αναπληρωτών θέλοντας να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στα σχολεία. Πάγιο αίτημά τους βέβαια παραμένει η στήριξη και η χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης με διορισμούς.