Η απεργία της ΟΙΕΛΕ αφορά και τα Φροντιστήρια, τι πρέπει να γνωρίζουν γονείς και μαθητές.

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απεργούν την επόμενη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου σύμφωνα με απόφαση της ΟΙΕΛΕ συμμετέχοντας μαζικά στην πανελλαδική 24ωρη κινητοποίηση των κλάδων κόντρα στο εργασιακό νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου της ΟΙΕΛΕ, Γιώργου Χριστόπουλου, στο Dnews οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί αποτελούν «θύματα» του ωραρίου. Όπως τόνισε «η κατάσταση στα ιδιωτικά σχολεία είναι αφόρητη. Στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία δουλεύουν 12ωρα. Σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, σε κέντρα μελέτης, πλέον δεν υπάρχουν ωράρια. Η απεργία μας αποσκοπεί στην υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας των εργαζόμενων και της ποιότητας της εκπαίδευσης.» Οι εργασιακές συνθήκες στις οποίες καλούνται καθημερινά να δουλεύουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί κρίνονται ιδιαιτέρως δύσκολες και η ΟΙΕΛΕ πρωτοστατεί στο να εισακουστούν τα δικαιώματα του κλάδου. Η ΟΙΕΛΕ ζητά την άμεση απόσυρση του σχεδίου νόμου για το 13ωρο και την κατάτμηση της άδειας, μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου στις 37,5 ώρες και επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων όπως πριν την ΠΥΣ 6/2012.

Δεδομένης της κήρυξης της απεργίας έχουν αρχίσει τα πρώτα ερωτήματα για το τι μέλλει γενέσθαι με τα μαθήματα σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών εκείνη τη μέρα. Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ άπτεται στην απόφαση κάθε εκπαιδευτικού σε αυτές τις Δομές για το πώς θα κινηθεί. Σε καμία περίπτωση δεν τίθεται ζήτημα να παραμείνουν κλειστά Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Βέβαια, είναι στο χέρι της εκάστοτς διεύθυνσης του κέντρου να κρίνει πώς θα λειτουργήσει ανήμερα απεργίας και τι θα συμβεί για τις ώρες μαθημάτων που απεργεί ο εκπαιδευτικός. Οι γονείς αλλά και οι μαθητές θα ενημερωθούν έγκαιρα μέχρι την Τρίτη 31 του μήνα για το πώς θα λειτουργήσουν οι ανωτέρω δομές.