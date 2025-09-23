Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ μιλά στο Dnews για την απεργία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών την 1η Οκτώβρη και τα αιτήματά τους.

Σε απεργία προχωρούν και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί την προσεχή Τετάρτη 1η Οκτωβρίου γεγονός που θα επηρεάσει και τα μαθήματα στα ιδιωτικά σχολεία. Όπως ανακοινώθηκε από την ΟΙΕΛΕ, σύσσωμοι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα συμμετάσχουν μαζικά στην 24ωρη πανελλαδική απεργία των συνδικάτων την Τετάρτη, 1η Οκτώβρη και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11 π.μ με φόντο το εργασιακό νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας.

«Δουλεύουμε 12ωρα στο Νηπιαγωγείο - Απελπιστική η κατάσταση στα Φροντιστήρια»

Σύμφωνα με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς η συμμετοχή τους στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου κρίνεται μονόδρομος καταγγέλλοντας ότι «η κατάσταση στα ιδιωτικά σχολεία είναι αφόρητη. Στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία δουλεύουν 12ωρα. Σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, σε κέντρα μελέτης, πλέον δεν υπάρχουν ωράρια.».

Μιλώντας στο Dnews ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Γιώργος Χριστόπουλος τόνισε ότι «Όλα είναι στα χέρια του εργοδότη. Ενώνουμε τις φωνές μας με ολόκληρο τον κόσμο της εργασίας για να μπορούμε να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια και απεργούμε δυναμικά την 1η Οκτώβρη. Αιτήματά μας είναι η απόσυρση της δέσμης μέτρων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την καθιέρωση του 13ωρου και στον ίδιο εργοδότη, η μείωση του ωραρίου με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως και η επαναφορά του πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας.» Όπως τόνισε ο κ. Χριστόπουλος η εργασία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα στην τελευταία 15ετία, με πολλούς να αναγκάζονται να εκτελούν καθήκοντα που ξεπερνούν κατά πολύ το προβλεπόμενο καθηκοντολόγιο και το «κερασάκι στην τούρτα» είναι ότι όλες οι επιπλέον αρμοδιότητες δεν αποφέρουν καμία εξτρά οικονομική απολαβή.

«Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουμε διπλό ωράριο. Το διδακτικό όπου ορίζεται πόσες ώρες διδάσκουν και το ωράριο παραμονής που για τους έχοντες πλήρες διδακτικό μπορεί να φθάσει έως τις 30 ώρες την εβδομάδα (έως 6 ώρες την ημέρα). Σε πάρα πολλά ιδιωτικά σχολεία όμως αυτό δεν ισχύει. Το φουλ 8ωρο πάει …σύννεφο, καθώς οι διοικήσεις υποχρεώνουν τους εκπαιδευτικούς να κάνουν πολύ πρωινές εφημερίες και πολύ …απογευματινές και ταυτόχρονα, προκειμένου να μειώσουν το εργασιακό κόστος, τους αναθέτουν καθήκοντα συνοδών στα λεωφορεία, φυλάκων στην αποχώρηση μαθητών ακόμη και στην τελευταία απογευματινή αποχώρηση κ.λπ. Φυσικά, ένα μεγάλο τμήμα εκμετάλλευσης λαμβάνει χώρα σε δράσεις εκτός εργασιακού ωραρίου. Σε πολλές περιπτώσεις υπηρεσίες που προσφέρονται σε δράσεις τα απογεύματα, τα Σαββατοκύριακα, σε ειδικές εκδηλώσεις τύπου open days, bazaars, σε ενημερώσεις γονέων δεν αμείβονται όπως προβλέπεται.

Επίσης μαθαίνουμε με ιδιαίτερη απογοήτευση πως ακόμη και «καλά» ιδιωτικά σχολεία, μη κερδοσκοπικά, παραβιάζουν τη νομοθεσία περί αντικαταστάσεων. Οι εκπαιδευτικοί που καλύπτουν ώρες συναδέλφων οι οποίοι απουσιάζουν, πρέπει να πληρώνονται υπερωριακά με το ειδικό ωρομίσθιο που προβλέπεται για τις υπερωρίες των δημόσιων εκπαιδευτικών. Αυτές οι ώρες δεν μπορεί να ξεπερνούν τις 5 εβδομαδιαίως και τις 20 το μήνα. Σε πολλά, λοιπόν, ιδιωτικά σχολεία, οι αντικαταστάσεις βαπτίζονται …«υποχρεωτικές» και παρέχονται χωρίς αμοιβή! Πρόκειται για μια ντροπιαστική πρακτική που αφαιρεί χιλιάδες ευρώ από τις τσέπες των εκπαιδευτικών για εργασία που προσφέρθηκε» τονίζει ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ.

ΟΙΕΛΕ: Η ανακοίνωση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών για την απεργία της 1η Οκτωβρίου

«Η απεργία κηρύχθηκε, διότι η κυβέρνηση, προκειμένου να εξυπηρετήσει πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα, έχει καταντήσει την εργασία λάστιχο εξαφανίζοντας την έννοια του ωραρίου. Γίνεται αντιληπτό ότι κάθε ενέργεια της κυβέρνησης για τα εργασιακά και μάλιστα με ψευδεπίγραφους τίτλους στα σχέδια νόμου («Για την Προστασία της Εργασίας - νόμος Χατζηδάκη», «Για την ενίσχυση της εργασίας» - νόμος Γεωργιάδη, «Δίκαιη Εργασία για Όλους - Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – σ/ν Κεραμέως») λαμβάνεται με γνώμονα την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εργοδοτών και την πλήρη, στα όρια της δουλοπαροικίας, εκμετάλλευση των εργαζόμενων. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και αναψυχής, πέρα από τις βασικές προβλέψεις της νομοθεσίας (8ωρο, 5νθήμερο, 40ωρο), γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με συλλογικές συμβάσεις. Εδώ αποφασίζει το «κράτος – πατερούλης», προκειμένου να εξυπηρετήσει τους κομματικούς/επιχειρηματικούς φίλους του.

Τα αποτελέσματα είναι εμφανή:

⦁ Η κάλυψη των εργαζόμενων από συλλογικές συμβάσεις είναι πλέον κάτω από 20%, όταν η Ε.Ε. απαιτεί το ποσοστό αυτό να είναι στο 80%

⦁ Είμαστε πρώτοι σε ετήσιες ώρες εργασίας στην Ευρώπη, με 2100 περίπου, την ώρα που στην Ε.Ε. ο μέσος όρος είναι 1350

⦁ Το 70% των εργαζόμενων αναφέρει ότι πάσχει από εργασιακή εξουθένωση και το 50% από εργασιακή καταπόνηση

⦁ Το 60% αναφέρει ότι η υγεία του έχει επηρεαστεί από τις κακές συνθήκες εργασίας

⦁ Το 75% των ανθρώπων σε παραγωγική ηλικία αναφέρουν ότι με αυτές τις συνθήκες εργασίας και αμοιβής είναι αδύνατο να κάνουν οικογένεια και παιδιά

⦁ Τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε τόσα δυστυχήματα και ατυχήματα στους χώρους εργασίας όσα είχαμε την τελευταία 25ετία

Η κοινή λογική λέει ότι τα στοιχεία αυτά χτυπούν ένα καμπανάκι. Ότι οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν άλλο. Ότι η παραγωγικότητα και η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μοιραία θα επηρεαστούν. Ότι οι νέοι μας φεύγουν τρέχοντας για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον μακριά από την Ελλάδα. Ότι η υπογεννητικότητα πλέον απειλεί την επιβίωση της χώρας και αποτελεί τον υπ' αριθμόν ένα εθνικό κίνδυνο.

Έτσι φτάνουμε τώρα, μετά την επιβολή της 6ήμερης εργασίας και το 13ωρο σε πολλαπλούς εργοδότες, στη χειρότερη δυνατή ρύθμιση. Στο 13ωρο σε ΕΝΑΝ εργοδότη, τάχα με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου. Στο ανώτατο δηλαδή όριο εργασίας κατά την ΕΕ (είναι υποχρεωτική η 11ωρη ανάπαυση) που βέβαια, αν υπολογίσει κανείς χρόνους προετοιμασίας για την εργασία και χρόνους μετάβασης προς και από το σπίτι του εργαζόμενου, η ανάπαυση συρρικνώνεται στο απειροελάχιστο. Δουλειά από ήλιο σε ήλιο και εξάντληση... Δεν έχουν κυριολεκτικά το Θεό τους. Έχουν καταντήσει την εργασία δυστοπία. Η μόνη μας δυνατότητα είναι να αντιδράσουμε. Να φωνάξουμε ότι δεν πάει άλλο. Ότι ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, αλλά η ζωή μας! Τα παιδιά μας! Οι φίλοι μας! Η ξεκούρασή μας! Είμαστε άνθρωποι, όχι αναλώσιμα!»

24ωρη απεργία: Πώς θα γίνουν τα μαθήματα στα ιδιωτικά σχολεία

Aξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια μέρα μαζί με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς θα απεργήσουν και οι εκπαιδευτικοί στο δημόσιο. Μπορεί στα δημόσια σχολεία, η 24ωρη απεργία να φέρει τροποποιήσεις ωραρίου, κενά και νωρίτερο σχόλασμα όμως αυτό δεν ισχύει για την ιδιωτική εκπαίδευση. Τα μαθήματα στα σχολεία θα γίνουν κανονικά παρά την απεργία των εκπαιδευτικών και η διεύθυνση του σχολείου θα χειριστεί τυχόν κενά που θα προκύψουν από την συμμετοχή εκπαιδευτικών στην απεργία.