Άνοιγμα σχολείων: Με αγιασμό η πρεμιέρα στις τάξεις - Τα νέα μαθήματα και οι αλλαγές που τίθενται σε ισχύ

Σχολεία: Όλα έτοιμα για το αυριανό πρώτο κουδούνι – Οι αλλαγές και οι καινοτομίες που φέρνει η νέα χρονιά στις τάξεις.

Λίγες ώρες απομένουν για το άνοιγμα των σχολείων και την επιστροφή των μαθητών στα θρανία για τη νέα σχολική χρονιά 2025 -2026. Η πρεμιέρα των μαθημάτων θα γίνει με τον καθιερωμένο αγιασμό στα προαύλια των σχολικών μονάδων και εν συνεχεία θα διανεμηθούν τα βιβλία.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου με τους μαθητές όλων των βαθμίδων να έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά αλλαγών στόχο έχουν να εκσυγχρονίσουν το σχολείο και τα προγράμματα σπουδών και να προσαρμόσουν τη διδασκαλία στις ανάγκες των μαθητών με το βλέμμα στραμμένο στο ψηφιακό σχολείο. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με ένα εκτεταμένο πακέτο αλλαγών που αφορά τόσο το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων, όσο και νέες παιδαγωγικές πρακτικές και δράσεις. Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι ο «εκσυγχρονισμός της διδασκαλίας, η ενίσχυση των βασικών γνωστικών αντικειμένων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής».

Οι μαθητές δεν θα δουν σημαντικές αλλαγές στα βιβλία που θα παραλάβουν όμως σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε περιεχόμενο των ήδη υπαρχόντων βιβλίων. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων εδώ

Στα Δημοτικά ξεκινά πιλοτικά ο θεσμός των σχολικών λαχανόκηπων, όπου τα παιδιά θα μυηθούν στην καλλιέργεια κηπευτικών. Μέσω των δραστηριοτήτων στο χώρο του σχολικού κήπου αναμένεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα, την κατανόηση της σχέσης αιτίας αποτελέσματος, την επιστημονικότητα, την ομαδικότητα, τη συνεργασία, επιτρέποντας σε κάθε παιδί να συμμετέχει ενεργά και να εφαρμόζει βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινότητα του. Με την ενασχόληση τους με τον σχολικό κήπο οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν να καλλιεργούν σπόρους στο θερμοκήπιο, να μεταφυτεύουν στα παρτέρια του σχολικού κήπου τα μικρά φυτά, να κάνουν κομποστοποίηση, να καταπολεμούν ασθένειες που προσβάλουν τα φυτά τους με φυσικό τρόπο, να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι για την καταπολέμηση ασθενειών των φυτών (καλά έντομα), να καλλιεργούν τα φυτά τους και να τα φροντίζουν μέχρι να έρθει η εποχή της συγκομιδής που θα τα μαζέψουν και θα τα δοκιμάσουν ετοιμάζοντας γεύματα (λαχανικά για σαλάτες, πατάτες, ντομάτες, φράουλες, κ.τ.λ.) αλλά και να τα συντηρήσουν. Για την υλοποίηση της δράσης το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α θα προμηθεύσει τα σχολεία μεταλλικά παρτέρια, χώμα σε αντίστοιχο όγκο με τα παρτέρια, ένα μικρό μεταλλικό θερμοκήπιο, φτυαράκια κηπουρικής, σετ σπόρων για τις πρώτες καλλιέργειες και ποτιστήρια.

Ενώ για ακόμη μια χρονιά το πρόγραμμα στο ολοήμερο έχει τρεις δυνατότητες αποχώρησης: στις 14:55, στις 15:50 ή στις 17:30.

Στη Γ΄ Γυμνασίου εισάγεται το μάθημα Οικονομικών, με στόχο την καλλιέργεια οικονομικού γραμματισμού. Η διδασκαλία θα είναι μία ώρα την εβδομάδα. Στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια, η ώρα διδασκαλίας θα διατεθεί στο δεύτερο τετράμηνο, ενώ η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή περιορίζεται στο πρώτο τετράμηνο. Στόχος του νέου μαθήματος είναι να εξοπλίσει τους μαθητές με γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση βασικών όρων και λειτουργιών της οικονομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και να διευκολύνει τη μάθηση μέσω παραδειγμάτων, διαγραμμάτων και ασκήσεων, που ενισχύουν την κριτική σκέψη και την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη.

Παράλληλα φέτος εισάγεται πιλοτικά σε 30 σχολεία το πρόγραμμα Ειδησεογραφικής Παιδείας, για την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και την αναγνώριση fake news. Στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια ειδησεογραφικού γραμματισμού, κριτικής σκέψης και ψηφιακής υπευθυνότητας σε μαθητές 12-18 ετών. Για να επιτευχθεί θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση ειδήσεων με μαθήματα όπως είναι η Ιστορία, η Κοινωνιολογία και η Γλώσσα. Παράλληλα, προβλέπεται η εμπλοκή μαθητών σε ρόλους ρεπόρτερ, συντακτών, φωτογράφων και δημιουργών πολυμεσικού περιεχομένου. Η πρωτοβουλία θα τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή από τον Οκτώβριο του 2025 σε 30 Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Χανιά, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο κ.ά.) και θα έχει διάρκεια 12 μηνών. Για την υλοποίησή της προβλέπεται η εκπαίδευση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των δημοσιογράφων που θα συμμετέχουν σε αυτή.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, στο καθιερωμένο μήνυμά της για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς έστειλε ευχές για «μια καλή, δημιουργική και καρποφόρα χρονιά», υπογραμμίζοντας ότι «το σχολείο πρέπει να είναι πηγή χαράς, έμπνευσης και ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά». Παράλληλα σημείωσε ότι «η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί την αρχή μιας περιόδου μάθησης, όπου η γνώση και η δημιουργικότητα συνδέονται με τη συνεργασία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής. Το σχολείο αποτελεί ένα περιβάλλον μάθησης βασισμένο σε τεκμηριωμένες παιδαγωγικές πρακτικές, όπου η περιέργεια ενισχύει τη συμμετοχή, η προσπάθεια αναγνωρίζεται και η κριτική σκέψη καλλιεργείται μέσα από ουσιαστικές εμπειρίες. Στόχος είναι να οικοδομηθεί ένα σχολείο σύγχρονο, φιλικό, ανοιχτό και δίκαιο, που ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή όλων, χωρίς να χάνει την ανθρώπινη διάσταση της εκπαίδευσης, υποστηρίζει τη μάθηση και προάγει την προσωπική ανάπτυξη κάθε μαθητή και μαθήτριας. Κάθε μέρα το σχολείο μπορεί να αποτελέσει πηγή χαράς, δημιουργίας και έμπνευσης, μετατρέποντας τη γνώση σε βιωματική εμπειρία. Κάθε παιδί πρέπει να νιώθει ότι ακούγεται, ότι μπορεί να εκφραστεί και ότι η προσπάθειά του αναγνωρίζεται και ενισχύεται. Εργαζόμαστε για περισσότερα ψηφιακά εργαλεία, καλύτερη στήριξη στους εκπαιδευτικούς, δράσεις που μειώνουν ανισότητες και δίνουν σε όλα τα παιδιά, σε κάθε γειτονιά της χώρας, ίσες ευκαιρίες. Θέλουμε ένα σχολείο που θα προετοιμάζει τους μαθητές όχι μόνο για τις εξετάσεις, αλλά για τη ζωή.»

Παρά τις εξαγγελίες, πάντως, η φετινή χρονιά ξεκινά και με ανοιχτές προκλήσεις: από τα ζητήματα σχολικής στέγης και τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, έως τις ανησυχίες για το δημογραφικό που ήδη αφήνει το αποτύπωμά του με δεκάδες λουκέτα σε σχολεία της περιφέρειας.

Το νέο στοίχημα της εκπαίδευσης: προς ένα σύγχρονο και ευέλικτο σχολείο

Πηγές του Υπουργείου ανέφεραν στο Dnews ότι η πρόκληση για την εκπαιδευτική κοινότητα σήμερα είναι η ομαλή μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο και ευέλικτο μοντέλο σχολικής μάθησης. Ένα μοντέλο που θέτει τον μαθητή στο επίκεντρο, καλλιεργώντας ουσιαστικές δεξιότητες -κριτικής σκέψης, συνεργασίας, ψηφιακού γραμματισμού- και ενδυναμώνει τους εκπαιδευτικούς με περισσότερη αυτονομία, καινοτόμα εργαλεία και παιδαγωγική ελευθερία.