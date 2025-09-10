Πρώτο κουδούνι με χιλιάδες κενά στα σχολεία - Με το σταγονόμετρο οι αναπληρωτές στις τάξεις

Τα σχολεία θα ανοίξουν στις 11 του μήνα με τους μαθητές στα θρανία αλλά τους καθηγητές άφαντους καθώς τα κενά δεν καλύφθηκαν παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου περί του αντιθέτου.

Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία θα χτυπήσει στις 11 Σεπτεμβρη όμως για ακόμη μια χρονιά η μάστιγα των κενών σε καθηγητές συνεχίζεται με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες να καταγγέλουν ότι η επιστροφή στα θρανία θα συνοδευτεί από χιλιάδες χαμένες ώρες μαθημάτων με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.

Η έναρξη των μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια αναμένεται να γίνει μετ' εμποδίων καθώς παρά το γεγονός ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών εντούτοις η κάλυψη των κενών ήταν ψαλιδισμένη καθώς όπως αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία ούτε το 50% των θέσεων δεν καλύφθηκε. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς η Α φάση δίχως υπερβολή κινήθηκε σε χαμηλές πτήσεις με τα σχολεία σε πολλές περιπτώσεις να ανοίγουν με ελάχιστους εκπαιδευτικούς και τις αντίστοιχες συνέπειες στην κάλυψη των μαθημάτων. Εξάλλου το αρμόδιο Υπουργείο έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης δρομολογεί άμεσα την υλοποίηση της Β Φάσης αναπληρωτών καθώς τα υπάρχοντα κενά δεν αφήνουν περιθώρια να κυλήσει ομαλά η επανεκκίνηση των μαθημάτων.

Παρά τους αρχικούς πανηγυρισμούς της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘΑ ότι τα σχολεία θα ανοίξουν με λιγότερα κενά η πραγματικότητα είναι αδυσώπητη και απαιτούνται άμεσα κινήσεις ώστε να αναστραφεί η απογοητευτική εικόνα των υποστελεχωμένων τάξεων σε Γυμνάσια και Λύκεια. Βέβαια η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στην Πρωτοβάθμια όμως η Δευτεροβάθμια λόγω και των Πανελληνίων πάντα αποτελεί προτεραιότητα.

Χαρακτηριστική η διαμαρτυρία του Συλλόγου Αναπληρωτών Φιλολόγων που όπως καταγγέλλουν «Στη Γενική Εκπαίδευση καταγράφηκαν 1.287 κενά φιλολόγων (Γενικής Παιδείας, Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα, Πρότυπα), από τα οποία καλύφθηκαν μόλις τα 627 – ποσοστό 48.7, αν και ανάγκες είναι επιτακτικές. Στην Ειδική Αγωγή, όπου οι ανάγκες είναι εξίσου πιεστικές, τα 2.466 κενά καλύφθηκαν με 1.295 προσλήψεις. Οι αριθμοί αυτοί σημαίνουν ότι εκατοντάδες τμήματα ξεκινούν χωρίς τον απαραίτητο φιλόλογο και χιλιάδες μαθητές, μεταξύ αυτών και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στερούνται από την πρώτη κιόλας ημέρα σχολείου το δικαίωμα στη σταθερή και ποιοτική διδασκαλία. Η πραγματικότητα αυτή επιβαρύνει διπλά το εκπαιδευτικό έργο: αφενός, οι υπάρχοντες εκπαιδευτικοί καλούνται να καλύψουν κενά πέραν των δυνάμεών τους, αφετέρου, οι μαθητές δεν έχουν την πλήρη στήριξη που δικαιούνται. Η εκπαίδευση, όμως, δεν μπορεί να λειτουργεί με προσωρινές λύσεις και πρόχειρες ισορροπίες· απαιτεί σταθερότητα, συνέχεια και πλήρη στελέχωση. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε επιτακτική την άμεση ανακοίνωση και υλοποίηση της Β΄ φάσης προσλήψεων, με στόχο την πλήρη κάλυψη όλων των κενών. Ζητούμε επίσης την επίσπευση της διαδικασίας, καθώς και την ένταξη στη Β΄ φάση των προγραμμάτων ΥΜΕΠΑΛ, ΖΕΠ και Ενισχυτικής Διδασκαλίας, ώστε να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις και να ξεκινήσουν έγκαιρα οι δράσεις που στηρίζουν ουσιαστικά τους μαθητές και το δημόσιο σχολείο.»

«Το μπάχαλο με τις φετινές προσλήψεις αναπληρωτών είναι άνευ προηγουμένου - Από τα 12.000 κενά καλύφθηκαν μόλις τα 5.500»

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο Δημήτρης Ακτύπης Οργανωτικός Γραμματέας της ΟΛΜΕ παρέθεσε τα επίσημα στοιχεία για τα κενά στην Δευτεροβάθμια που αναδεικνύουν με τον πιο ηχηρό τρόπο την κατάσταση με τα κενά σε καθηγητές. «Οι ανάγκες είναι τεράστιες στα Γυμνάσια και τα Λύκεια αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε διάθεση από το Υπουργείο για να καλυφθούν εγκαίρως και να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Οι ανάγκες αυτή τη στιγμή σε εκπαιδευτικό προσωπικό υπολογίζονται πάνω από 40.000 παρότι ο πρωθυπουργός τόνισε ότι συνολικά θα προσληφθούν 36.000 αναπληρωτές τόσο σε Πρωτοβάθμια όσο και Δευτεροβάθμια. Για να μιλήσουμε αποκλειστικά για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια πρέπει να τονίσουμε ότι έχουν προκύψει 12.000 κενά στην Δευτεροβάθμια που αφορούν 6.100 στην Γενική Παιδεία και 5884 στην Ειδική εκ των οποίων μέσω της Α φάσης ικανοποιήθηκαν συνολικά μόλις τα 5.500 που μεταφράζονται σε 2.504 και 3.044 αντίστοιχα. Η κάλυψη που προκυψε μετά την α φάση αντιστοιχεί σε 41% κάλυψη για την Γενική και 52% για την Ειδική. Οι πληττόμενες ειδικότητες είναι πολλές με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής, τους Μουσικούς, τους Φιλόλογους αλλά και λοιπούς καθηγητές ειδικοτήτων να αναζητούνται με το «κυάλι» στις σχολικές τάξεις. »

Σύμφωνα με τον κ. Ακτύπη η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί παραμονές της έναρξης των σχολείων είναι έκρυθμη γιατί δεν μπορεί να υλοποιηθεί και να καταρτιστεί ωρολόγιο πρόγραμμα όταν απουσιάζουν τόσοι πολλοί καθηγητές. Μάλιστα κληθείς να σχολιάσει την φετινή Α φάση των προσλήψεων δεν παρέλειψε να τονίσει ότι «Οι αναπληρωτές φέτος θα αναλάβουν καθήκοντα κυριολεκτικά ανήμερα του αγιασμού στα σχολεία καθώς οι διαδικασίες καθυστέρησαν και φτάσαμε στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου να καλούνται εσπευσμένα να πάνε στο σχολείο που θα υπηρετήσουν. Το Υπουργείο έχει ευθέως παραδεχθεί ότι φέτος η κατάσταση δεν κύλησε όπως θα έπρεπε με την υπουργό να δηλώνει ήδη λίγα μόλις 24ωρα μετά την α φάση ότι θα προχωρήσει άμεσα στην Β. Είχαμε μια δεκαετία να δούμε ένα τέτοιο μπάχαλο στις προσλήψεις αναπληρωτών.»

Βέβαια στα όσα μας ανέφερε ο κ. Ακτύπης πρέπει να συνυπολογιστεί και το ενδεχόμενο οι αριθμοί των κενών να παρουσιάσουν αυξητική τάση, καθώς αναμένονται οι άδειες που μπορεί να λάβουν εκπαιδευτικοί από τις υπηρεσίες τους, αλλά μένει να φανεί και πόσοι τελικά θα αποδεχθούν τη θέση αναπλήρωσης λόγω και της στεγαστικής κρίσης που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας και ιδίως τις νησιωτικές περιοχές που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εύρεση σπιτιού από τους εκπαιδευτικούς.

Οι εκπαιδευτικοί τόσο Πρωτοβάθμιας όσο και Δευτεροβάθμιας ετοιμάζονται για κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας την προσεχή Πέμπτη με κεντρικά ζητήματα την στέγαση και την άμεση κάλυψη όλων των κενών.«Θα προχωρήσουμε μια κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας για να αναδείξουμε την τραγική οικονομική κατάσταση των εκπαιδευτικών, τις τραγικές ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή και την κατάσταση της σχολικής στέγης παρά το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και να διαμαρτυρηθούμε και για το νέο πειθαρχικό δίκαιο και τις πειθαρχικές διώξεις κατά των συναδέλφων. Είναι απαράδεκτο να ζούμε σε καθεστώς πλήρους εργασιακής και παιδαγωγικής απαξίωσης και εντεινόμενου αυταρχισμού. Περιμένουμε από την αρμόδια Υπουργό να συναντηθεί μαζί μας και να ακούσει τα αιτήματά μας» καταλήγει ο κ. Ακτύπης.

«Η κυβερνητική φιέστα για ετοιμότητα των σχολείων στον αγιασμό κάθε άλλο παρά ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα»

Όπως τονίζει αναπληρώτρια καθηγήτρια στην Ανατολική Αττική μιλώντας στο Dnews «η Α’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών αποδείχθηκε κουτσουρεμένη και απέτυχε να καλύψει κρίσιμες ανάγκες που επηρεάζουν άμεσα την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Είναι τραγικό το Υπουργείο να μας αφήνει στο έλεος και να παλεύουμε κάθε χρόνο να καλύψουμε τις διαρθρωτικές αδυναμίες του συστήματος. Θέληση έχουμε υποστήριξη από το ΥΠΑΙΘΑ δεν έχουμε. Ακούμε μεγάλα λόγια, που προσπαθούν να κρύψουν τα πολύ μεγάλα προβλήματα που συσσωρεύονται στην εκπαίδευση και είναι εκρηκτικά. Με μπαλώματα δεν βγαίνει η χρονιά στις τάξεις και οι μαθητές έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν από την αρχή της χρονιάς όλους τους εκπαιδευτικούς διαθέσιμους και να μην παρακαλάνε να βρεθεί κάποιος να τους διδάξει.»

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στην Καρδίτσα χωρίς καθηγητές - Εμπαιγμό καταγγέλει η τοπική ΕΛΜΕ

Χαρακτηριστική του προβλήματος με τα κενά η περίπτωση της Καρδίτσας. Όπως καταγγέλλει η τοπική ΕΛΜΕ «η καλύψη σε αναπληρωτές είναι 18 Γενικής Παιδείας, 32 Ειδικής και 8 Μουσικοί. Στην Καρδίτσα τα κενά Γενικής Παιδείας ήταν πάνω από 80 και στην Ειδική Αγωγή πάνω από 50. Για 17 κενές θέσεις φιλολόγων προσλήφθηκαν μόλις 3, για 12 κενές θέσεις μαθηματικών προσλήφθηκαν μόλις 2, για 6 κενές θέσεις πληροφορικής 1 πρόσληψη. Αλλά και στην Ειδική Αγωγή ενδεικτικά αναφέρουμε για 13 κενά φιλολόγων παράλληλης στήριξης προσλήφθηκαν μόλις 6. Μόνο τα κενά στα πειραματικά της Καρδίτσας καλύφθηκαν, ενδεικτικό της κυβερνητικής κατεύθυνσης για κατηγοριοποίηση σχολείων. Άραγε, όταν το υπουργείο Παιδείας μιλούσε για διόρθωση του στρεβλού θεσμού του αναπληρωτή και για μείωση των αναπληρωτών μέσω των διορισμών, εννοούσε ότι θα αφήσει τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς;»

Στα κάγκελα και οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής - « Λιγότερο από το 50% των πραγματικών κενών καλύφθηκε »

Την ελλιπή στελέχωση των δημόσιων σχολείων καταγγέλλει και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΑΣΕΠ). «Λιγότερο από το 50% των πραγματικών κενών καλύφθηκε», επισημαίνει ο Σύλλογος, υπογραμμίζοντας ότι αυτό σημαίνει «χιλιάδες μαθητές χωρίς εκπαιδευτικούς από την πρώτη μέρα, χαμένος διδακτικός χρόνος και σοβαρές ανισότητες». Ο ΠΑΣΕΠ τονίζει στην ανακοίνωσή του ότι «είναι αδιανόητο να μιλάμε για “σχολεία της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης”, όταν λείπει ο εκπαιδευτικός από την τάξη». «Ο κλάδος της Πληροφορικής, αλλά και συνολικά το Δημόσιο Σχολείο, έχουν ανάγκη από πραγματική στήριξη, με μόνιμο προσωπικό, αυξημένες πιστώσεις και σύγχρονα εργαστήρια. Ο εκπαιδευτικός είναι η ψυχή της τάξης, ο οδηγός και το στήριγμα των μαθητών. Χωρίς αυτόν, κανένα σχολείο – όσο σύγχρονο και αν το παρουσιάζουν – δεν μπορεί να σταθεί όρθιο.»

Συντονιστικό αναπληρωτών: «Τα κενά στα σχολεία είναι συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης με πλασματικές»

Αξιοσημείωτη είναι και η άποψη του Συντονιστικού Αναπληρωτών/τριών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών που όπως τονίζουν «Η ανακοίνωση των ονομάτων για την α’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών έγινε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, λίγο πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά, και φυσικά δεν καλύπτει επ’ ουδενί τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων. Στην πρώτη φάση προσλήφθηκαν μόλις 13.018 άτομα, ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως φέτος θα γίνουν συνολικά 37.000 προσλήψεις. Δεν λέμε ότι ο αριθμός αυτός αντανακλά με ακρίβεια τις πραγματικές ελλείψεις αλλά η πραγματικότητα είναι πως δεν προσελήφθη ούτε το ένα τρίτο όσων το ίδιο το Υπουργείο έχει αναφέρει ότι θα χρειαστούν για τη φετινή χρονιά! Η ευθύνη για αυτή την πρώτη φάση των ελάχιστων προσλήψεων βαραίνει, ξεκάθαρα, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι οποίες απέστειλαν προς το Υπουργείο μικρότερο αριθμό κενών από τα πραγματικά, παρόλο που είναι ενήμερες για τις ελλείψεις ανά ειδικότητα και σχολείο.Δεν θα επιτρέψουμε να κρυφτούν τα κενά κάτω από το χαλί, εις βάρος των μαθητών. Οι διευθύνσεις οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη τους και μην μετακυλήσουν τα προβλήματα – για άλλη μια φορά – στους εκπαιδευτικούς και στους Συλλόγους Διδασκόντων.»