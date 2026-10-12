Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 366,02 εκατ. ευρώ, έναντι 356,8 εκατ. ευρώ την Παρασκευή, με 44,43 εκατ. μετοχές να αλλάζουν χέρια.

Ανοδική αντίδραση κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών τη Δευτέρα, διακόπτοντας το τριήμερο πτωτικό σερί, με τις τράπεζες να οδηγούν την ανάκαμψη. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό ημέρας, στις 2.594,52 μονάδες. Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 366,02 εκατ. ευρώ, έναντι 356,8 εκατ. ευρώ την Παρασκευή, με 44,43 εκατ. μετοχές να αλλάζουν χέρια. Μέσω 39 πακέτων διακινήθηκαν 67,3 εκατ. ευρώ. Συνολικά, 75 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 40 πτωτικά και 23 παρέμειναν αμετάβλητες, επιβεβαιώνοντας την επικράτηση των αγοραστών.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,07%, στις 3.022,40 μονάδες. Η Πειραιώς έκλεισε στα 9,74 ευρώ, με άνοδο 2,74% και συναλλαγές 68,5 εκατ. ευρώ. Η Alpha Bank ενισχύθηκε 1,05%, στα 4,22 ευρώ, με τζίρο 44,8 εκατ. ευρώ, η Eurobank κέρδισε 2,87%, στα 4,44 ευρώ, με 37,9 εκατ. ευρώ και η Εθνική 1,59%, στα 16,25 ευρώ, με 30,5 εκατ. ευρώ. Ξεχώρισε η Optima Bank με άλμα 3,94%, στα 14,50 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε 1,47%, στα 10,38 ευρώ.

Ο FTSE 25 κέρδισε 1,42%, στις 6.639,90 μονάδες, ενώ ο FTSEM ολοκλήρωσε στις 3.024,40 μονάδες, με άνοδο 1,31%. Στον όμιλο Viohalco, η Cenergy σημείωσε άνοδο 3,54%, στα 23,42 ευρώ, η Βιοχάλκο κέρδισε 2,88%, στα 16,42 ευρώ και η ΕΛΧΑ 2,69%, στα 3,44 ευρώ. Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν επίσης η ΕΥΔΑΠ (+3,17%, στα 12,38 ευρώ), η Allwyn (+2,48%, στα 12,40 ευρώ) και η Coca-Cola HBC (+1,98%, στα 51,50 ευρώ). Ανοδικά κινήθηκαν η Jumbo (+1,95%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,83%), η ΑΚΤΟΡ (+1,44%) και η Metlen (+1,40%).

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ υποχώρησε 1,15%, στα 22,40 ευρώ, με τζίρο 44,7 εκατ. ευρώ. Η Motor Oil έχασε 1,40%, στα 66,80 ευρώ, η Helleniq Energy 0,11%, στα 18,47 ευρώ, ενώ Alter Ego και Autohellas υποχώρησαν από 1,52%.