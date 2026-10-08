Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 2,06%, κλείνοντας στις 2.568,05 μονάδες.

Με μεγάλες απώλειες ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 2,06% και τον τζίρο να εκτοξεύεται στα 627,23 εκατ. ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 2,06%, κλείνοντας στις 2.568,05 μονάδες, έχοντας προηγουμένως αγγίξει τις 2.541,5 μονάδες, με ενδοσυνεδριακές απώλειες 3,07%. Η αξία συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 627,23 εκατ. ευρώ, από 401,8 εκατ. ευρώ προηγουμένως, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 94,29 εκατ. τεμάχια. Μέσω 34 πακέτων διακινήθηκαν 96,4 εκατ. ευρώ.

Η τελική εικόνα του ταμπλό αποτύπωσε την ένταση των πωλήσεων, με 97 πτωτικές μετοχές, μόλις 15 ανοδικές και 26 αμετάβλητες, παρά τον περιορισμό των απωλειών προς το κλείσιμο.

Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος κατρακύλησε κατά 3,61% στις 3.003,20 μονάδες. Η Eurobank έκλεισε στα 4,43 ευρώ (-3,65%), με τζίρο 124,7 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς στα 9,64 ευρώ (-3,82%), με 101,9 εκατ. ευρώ, η Εθνική στα 16,19 ευρώ (-3,11%) και η Alpha Bank στα 4,22 ευρώ (-3,47%). Η Optima σημείωσε πτώση 5,25% στα 14,44 ευρώ, η Credia υποχώρησε 4,62% στα 0,90 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου 3,52% στα 10,14 ευρώ.

Ο FTSE 25 έκλεισε στις 6.577,49 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,16%, ενώ ο FTSEM υποχώρησε κατά 2,43% στις 2.953,99 μονάδες. Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν επίσης η Βιοχάλκο (-6,69%), η ΕΛΧΑ (-6,46%), η Cenergy (-4,42%) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,62%). Στον αντίποδα, η Allwyn ενισχύθηκε 2,2% στα 11,85 ευρώ, η Motor Oil 1,57% στα 68,10 ευρώ, η Helleniq Energy 1,05% στα 18,25 ευρώ και η Coca-Cola 0,6% στα 50,30 ευρώ.

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