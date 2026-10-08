«Είμαστε προσεκτικοί, είμαστε σε εγρήγορση, σε επιφυλακή, αλλά όχι σε κατάσταση συναγερμού», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup.

Με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης και επιφυλάξεις απέναντι σε νέες εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο, σε μια περίοδο αυξημένων ενεργειακών τιμών, πληθωριστικών πιέσεων και ανόδου των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, με τον Επίτροπο Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις να εμφανίζεται επιφυλακτικός, χωρίς ωστόσο να αποκλείει την περαιτέρω εξέτασή τους. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος προειδοποίησε ότι νέες παρεκκλίσεις ενδέχεται να υπονομεύσουν την αξιοπιστία του δημοσιονομικού πλαισίου, χαρακτηρίζοντας την εμπιστοσύνη των αγορών «ζωτικό κεφάλαιο» για την ευρωζώνη.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει αναλυτικά τις προτάσεις Αθήνας και Ρώμης, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει σχετικές επαφές με τον πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον Ιταλό υπουργό Οικονομικών, Τζανκάρλο Τζορτζέτι. Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι ορισμένοι υπουργοί αντιμετώπισαν θετικά τις προτάσεις, ενώ άλλοι εξέφρασαν επιφυλάξεις. Κοινός στόχος, όπως σημείωσε, παραμένει η προστασία των πολιτών χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και στη διεύρυνση των διαφορών δανεισμού μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, με τη Γαλλία να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. «Είμαστε προσεκτικοί, είμαστε σε εγρήγορση, σε επιφυλακή, αλλά όχι σε κατάσταση συναγερμού», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup. Ο ίδιος εξέφρασε εμπιστοσύνη στη γαλλική κυβέρνηση και στον υπουργό Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ, υπογραμμίζοντας ότι οι αγορές αξιολογούν τις οικονομίες με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη τους.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις απέδωσε μέρος των πιέσεων σε διεθνείς παράγοντες, επισημαίνοντας ότι οι οικονομίες με υψηλό δημόσιο χρέος παραμένουν περισσότερο ευάλωτες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ενέργεια: Στήριξη χωρίς δημοσιονομικό εκτροχιασμό

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε την ενεργειακή κρίση, καθώς από τα τέλη Αυγούστου καταγράφεται νέα άνοδος των τιμών, ιδιαίτερα στο ντίζελ και στα αεροπορικά καύσιμα. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία ενισχύουν την αβεβαιότητα, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες από τις υψηλές τιμές της ενέργειας χωρίς να στέλνουμε λανθασμένα δημοσιονομικά μηνύματα», τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οι υπουργοί συμφώνησαν ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να παραμείνουν προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες. Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια, ηλεκτρικά δίκτυα και διασυνδέσεις, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της Ευρώπης. Ο πρόεδρος του Eurogroup παρουσίασε στοιχεία που αποτυπώνουν τη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών την τελευταία δεκαετία.