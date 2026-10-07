Στην Ελλάδα, τη σχετική διαδικασία υποστηρίζει το FATCA Reporting System (FRS) της ΑΑΔΕ, το οποίο η φορολογική διοίκηση θέλει να εξελιχθεί.

Στην περαιτέρω ανάπτυξη και τεχνική αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος FATCA Reporting System (FRS) προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκηρύσσοντας ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάπτυξη νέων λειτουργιών, καθώς και για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος.

Η FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) είναι το αμερικανικό θεσμικό πλαίσιο που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής από πρόσωπα με φορολογικές υποχρεώσεις στις ΗΠΑ τα οποία διατηρούν χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς εκτός αμερικανικής επικράτειας. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της προβλέπεται η συλλογή και ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, με τις φορολογικές διοικήσεις των χωρών που έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαβίβαση των στοιχείων.

Στην Ελλάδα, τη σχετική διαδικασία υποστηρίζει το FATCA Reporting System (FRS) της ΑΑΔΕ, το οποίο η φορολογική διοίκηση θέλει να εξελιχθεί. Για τον λόγο αυτό προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ο οποίος δεν περιορίζεται στην απλή συντήρηση του υπάρχοντος λογισμικού. Προβλέπει ρητά ανάπτυξη λογισμικού και αλλαγές στη λειτουργικότητα του FATCA Reporting System, παράλληλα με την τεχνική υποστήριξη και τη συντήρησή του.

Στη διακήρυξη γίνεται λόγος για «άμεση και επιτακτική ανάγκη» παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, αλλά και ανάπτυξης λογισμικού για να γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές στη λειτουργία του FATCA.

Η ΑΑΔΕ θέλει μάλιστα η ανάπτυξη του λογισμικού και η τεχνική υποστήριξη να βρίσκονται κάτω από την ίδια «ομπρέλα». Για αυτό η σύμβαση είναι ενιαία και οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών. Όπως εξηγείται στη διακήρυξη, με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να υπάρχει κοινό χρονοδιάγραμμα και ενιαία διαχείριση του έργου, χωρίς προβλήματα συντονισμού μεταξύ διαφορετικών αναδόχων.

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Η σύμβαση θα έχει αρχική διάρκεια ενός έτους, με δυνατότητα επέκτασης για έως ακόμη 12 μήνες, ενώ ο ανάδοχος θα επιλεγεί με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους έως τις 12 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00, ενώ η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών έχει προγραμματιστεί για τις 18 Νοεμβρίου.