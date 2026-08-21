Σε δύο δόσεις η πληρωμή με την πρώτη να «τοποθετείται» για τον προσεχή Νοέμβριο.

Διπλό «δώρο» από την επιστροφή ενοικίου περιμένει το φθινόπωρο περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους υγειονομικούς που υπηρετούν στην Περιφέρεια και αναγκάζονται να νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Τα χρήματα θα μπουν σε δύο δόσεις. Η πρώτη πληρωμή αναμένεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου και αφορά αναδρομικά τα ενοίκια που πληρώθηκαν το 2024. Η δεύτερη θα ακολουθήσει έως το τέλος Νοεμβρίου και θα αφορά τα ενοίκια του 2025. Ανάλογα με το εάν κάποιος είχε ήδη πάρει την επιστροφή ενός ενοικίου τον Νοέμβριο του 2025, το συνολικό όφελος μπορεί να φτάσει ακόμη και τα τρία ή τέσσερα μηνιαία ενοίκια για τη διετία.

Δύο ενοίκια

Το νέο μέτρο προβλέπει επιστροφή έως δύο ενοικίων τον χρόνο και, το σημαντικότερο, για τους συγκεκριμένους εργαζομένους δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Αφορά όσους υπηρετούν εκτός έδρας σε περιοχές της χώρας εκτός Αττικής –με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων– και εκτός της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στην πρώτη πληρωμή, όσοι είχαν ήδη πάρει τον Νοέμβριο του 2025 ένα ενοίκιο για το 2024 θα λάβουν ακόμη ένα, δηλαδή ποσό ίσο με το 1/12 των ενοικίων της χρονιάς. Οσοι είχαν μείνει εκτός λόγω εισοδήματος θα πάρουν τώρα αναδρομικά δύο ενοίκια, δηλαδή τα 2/12 του συνολικού ποσού που πλήρωσαν το 2024.

Δικαιούχοι

Στους δικαιούχους μπαίνουν μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, προσωπικό ειδικής αγωγής, γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, επικουρικοί και αγροτικοί γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

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Η επιστροφή καλύπτει όχι μόνο την κύρια κατοικία αλλά και δεύτερο σπίτι που νοικιάζει ο εργαζόμενος στον τόπο όπου υπηρετεί. Αν μάλιστα άλλαξε σπίτι μέσα στη χρονιά, μπορούν να υπολογιστούν τα ενοίκια όλων των κατοικιών που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Το ποσό μπορεί να φτάσει έως τα 1.600 ευρώ τον χρόνο, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Χωρίς αίτηση

Το καλό νέο είναι ότι δεν χρειάζεται ξεχωριστή αίτηση. Ο υπολογισμός θα γίνεται αυτόματα με βάση τη φορολογική δήλωση και τα στοιχεία της μίσθωσης που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ. Απαραίτητο, όμως, είναι το μισθωτήριο να έχει δηλωθεί σωστά και ο αριθμός του να εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση.