Οι αφίξεις ανήλθαν σε 4.000.538, παρουσιάζοντας αύξηση 2,9% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025.

Ανοδική πορεία κατέγραψε η τουριστική κίνηση στα καταλύματα της χώρας τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για τα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, τα κάμπινγκ και τα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής.

Οι αφίξεις ανήλθαν σε 4.000.538, παρουσιάζοντας αύξηση 2,9% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, ενώ οι διανυκτερεύσεις έφτασαν τις 15.823.095, αυξημένες κατά 2,7%.

Αλλοδαποί οι επισκέπτες

Η αύξηση ήταν θετική τόσο για τους αλλοδαπούς όσο και για τους ημεδαπούς επισκέπτες. Ειδικότερα, οι αφίξεις αλλοδαπών αυξήθηκαν κατά 3% και οι διανυκτερεύσεις τους κατά 2,7%, ενώ στους ημεδαπούς καταγράφηκε άνοδος 2,5% στις αφίξεις και 2,7% στις διανυκτερεύσεις.

Καθοριστική παραμένει η συμβολή του εισερχόμενου τουρισμού, καθώς οι αλλοδαποί αντιπροσώπευσαν το 82% του συνόλου των αφίξεων και το 89,8% των διανυκτερεύσεων. Η μέση διάρκεια παραμονής στα τουριστικά καταλύματα διαμορφώθηκε στις 4 ημέρες.

Αναλυτικότερα, οι αφίξεις αλλοδαπών έφτασαν τις 3.279.815, έναντι 720.723 αφίξεων ημεδαπών. Αντίστοιχα, οι αλλοδαποί πραγματοποίησαν 14.215.319 διανυκτερεύσεις, ενώ οι ημεδαποί 1.607.776, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη βαρύτητα των ξένων επισκεπτών στην τουριστική κίνηση της χώρας κατά την έναρξη της θερινής περιόδου.