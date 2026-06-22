Στην ομιλία του ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέδειξε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στη νέα γεωοικονομική πραγματικότητα.

Τη μετονομασία του Υπερταμείου σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο «Growthfund Investor Summit 2026» με θέμα «Navigating the new geoeconomic order: Greece as a strategic hub for capital and growth».

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι ο θεσμός αφήνει πίσω του τη σύνδεση με την περίοδο των μνημονίων και εισέρχεται σε μια νέα εποχή, με στόχο να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και παραγωγικού μετασχηματισμού της χώρας.

«Το Υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Μπορεί να διαδραματίσει ρόλο καταλύτη στην ανάπτυξη», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον περάσει από τη λογική της διαχείρισης κρίσεων στη λογική του στρατηγικού σχεδιασμού. Στην ομιλία του, ο υπουργός ανέδειξε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στη νέα γεωοικονομική πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια, οι ψηφιακές υποδομές, η τεχνητή νοημοσύνη και οι στρατηγικές επενδύσεις απαιτούν την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαίων και πόρων.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα καταγράφει σταθερή αναπτυξιακή πορεία, με ρυθμό ανάπτυξης περίπου 2%, σημαντική αποκλιμάκωση της ανεργίας στο 8%, αύξηση των επενδύσεων και ενίσχυση των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεχιζόμενη μείωση του δημόσιου χρέους, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους διεθνώς τα τελευταία χρόνια.

Πειρρακάκης: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει»

Ο υπουργός στάθηκε επίσης στην πρόσφατη πρόωρη αποπληρωμή δανείων του πρώτου μνημονίου ύψους 6,94 δισ. ευρώ, η οποία, όπως σημείωσε, εξασφαλίζει ετήσια εξοικονόμηση άνω των 200 εκατ. ευρώ σε τόκους και ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας.

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«Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει. Οφείλει να επενδύσει, να επιταχύνει, να τολμήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων.

Αναφερόμενος στη σύμβαση για το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας, ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα και την περιφερειακή ανάπτυξη.

«Με την υπογραφή της σύμβασης, η Καλαμάτα, η Πελοπόννησος και μαζί ολόκληρη η Ελλάδα αποκτούν σήμερα έναν ακόμη ισχυρό διάδρομο προς το μέλλον», δήλωσε, τονίζοντας ότι οι μεγάλες υποδομές αποτελούν βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της κυβέρνησης.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει πλέον πολιτική και οικονομική σταθερότητα, επενδυτική βαθμίδα και ένα σαφές σχέδιο παραγωγικού μετασχηματισμού, στοιχεία που, όπως είπε, δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει στη νέα ευρωπαϊκή και διεθνή οικονομική πραγματικότητα.