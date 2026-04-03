Με νέα κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται αναλυτικά οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2026.

Η απόφαση αφορά τους αγρότες και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιούν πετρέλαιο για γεωργικές εργασίες και προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η επιστροφή του φόρου, τα δικαιούχα πρόσωπα, καθώς και τους ελέγχους για τη νόμιμη χρήση του καυσίμου.

Σύμφωνα με την απόφαση, για το έτος 2026 εφαρμόζονται ουσιαστικά οι ίδιοι όροι και η ίδια διαδικασία που ίσχυαν και για το έτος 2025. Αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες δεν χρειάζεται να ακολουθήσουν νέα διαδικασία, αλλά το σύστημα επιστροφής παραμένει το ίδιο, με βάση τις δηλώσεις καλλιέργειας, τα στοιχεία των εκμεταλλεύσεων και τις ποσότητες πετρελαίου που αντιστοιχούν σε κάθε καλλιέργεια ή δραστηριότητα.

Η επιστροφή του φόρου αφορά πετρέλαιο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για γεωργική χρήση, όπως για παράδειγμα σε τρακτέρ, αγροτικά μηχανήματα, αντλίες άρδευσης, θερμοκήπια ή άλλες αγροτικές εργασίες. Δεν αφορά πετρέλαιο που χρησιμοποιείται για μεταφορές ή άλλες μη γεωργικές δραστηριότητες.

Για παράδειγμα, ένας αγρότης που καλλιεργεί βαμβάκι ή σιτάρι και χρησιμοποιεί τρακτέρ για όργωμα, σπορά και συγκομιδή, δικαιούται επιστροφή του ΕΦΚ για το πετρέλαιο που αντιστοιχεί στις ανάγκες της καλλιέργειας. Οι ποσότητες δεν δηλώνονται ελεύθερα από τον αγρότη, αλλά υπολογίζονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως τα στρέμματα καλλιέργειας, το είδος της καλλιέργειας και τους συντελεστές κατανάλωσης καυσίμου που έχει ορίσει το κράτος.

Σε ένα πρακτικό παράδειγμα, αν ένας παραγωγός έχει δηλώσει 100 στρέμματα ελιάς και για την καλλιέργεια αυτή αντιστοιχούν, για παράδειγμα, 20 λίτρα πετρέλαιο ανά στρέμμα, τότε το κράτος υπολογίζει ότι ο παραγωγός δικαιούται επιστροφή φόρου για 2.000 λίτρα πετρελαίου. Η επιστροφή αφορά μόνο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και όχι όλη την αξία του πετρελαίου.

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των στοιχείων που υπάρχουν ήδη από τις δηλώσεις καλλιέργειας και τις φορολογικές δηλώσεις, ενώ αρμόδια για τη διαδικασία είναι πλέον υπηρεσία της ΑΑΔΕ και όχι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ίσχυε παλαιότερα. Η αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης Εφαρμογών Αγροτικών Ενισχύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ, η οποία θα διαχειρίζεται τα στοιχεία, τους υπολογισμούς και τους ελέγχους.

Η απόφαση προβλέπει επίσης ελέγχους ώστε να διαπιστώνεται ότι το πετρέλαιο χρησιμοποιείται πράγματι για γεωργικές εργασίες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράνομη χρήση, μπορεί να ζητηθεί επιστροφή των ποσών και να επιβληθούν κυρώσεις.

