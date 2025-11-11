Μέχρι στιγμής, με τις τρεις πρώτες δόσεις έχουν διανεμηθεί 56,3 εκατ. ευρώ σε περίπου 113.000 αγρότες που πραγματοποίησαν αγορές αγροτικού πετρελαίου.

Η κυβέρνηση αυξάνει κατά 50% τα μέγιστα όρια επιστροφής του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο, σε μόνιμη βάση, προκειμένου να καλύψει τις απώλειες που διαπιστώθηκαν στην τρίτη δόση του Νοεμβρίου.

Όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, η μείωση που σημειώθηκε σε χιλιάδες δικαιούχους οφειλόταν στο ότι τα τιμολόγια πώλησης καυσίμων που είχαν διαβιβαστεί στις πλατφόρμες myDATA και eSend υπερέβαιναν τις μέγιστες δικαιούμενες ποσότητες, όπως αυτές υπολογίζονται βάσει των δεικτών μηχανικής απασχόλησης του Παραρτήματος της ΚΥΑ Α.1173/2024.

Με τη νέα ρύθμιση εκτιμάται ότι περίπου 25.000 αγρότες, οι οποίοι είδαν μειωμένη την τρίτη δόση, καθώς και άλλοι περίπου 12.000 που είχαν εξαντλήσει το όριο ήδη από τη δεύτερη δόση του Ιουλίου και δεν έλαβαν επιστροφή τον Νοέμβριο, θα αποζημιωθούν επιπλέον μέσα στον Δεκέμβριο.

Μέχρι στιγμής, με τις τρεις πρώτες δόσεις έχουν διανεμηθεί 56,3 εκατ. ευρώ σε περίπου 113.000 αγρότες που πραγματοποίησαν αγορές αγροτικού πετρελαίου. Απομένουν δύο ακόμη πληρωμές για το οικονομικό έτος 2025: μία έως τις 30 Δεκεμβρίου για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως 30 Νοεμβρίου και μία στις 31 Ιανουαρίου για τιμολόγια που θα εκδοθούν έως 31 Δεκεμβρίου.

Η αύξηση των ορίων κατά 50% θα εφαρμοστεί από το τρέχον έτος και θα παραμείνει μόνιμη.