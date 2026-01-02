Ο προσανατολισμός είναι να θεσμοθετηθούν με νόμο μόνο η αλλαγή στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και ενδεχομένως το μέτρο της αποζημίωσης στο 100% των ζημιών που δηλώνονται από τον ΕΛΓΑ.

Προβληματισμός επικρατεί στο Μαξίμου για το αν πρέπει το πακέτο μέτρων για τους αγρότες να θεσμοθετηθεί με νόμο ή αν θα πρέπει να εφαρμοστεί με Προεδρικά Διατάγματα και Κοινές υπουργικές Αποφάσεις. Στην πρώτη περίπτωση η κυβέρνηση θα δεσμευτεί για ετήσια μέτρα στην δεύτερη περίπτωση για εφάπαξ μέτρα.

Ο προσανατολισμός είναι να θεσμοθετηθούν με νόμο μόνο η αλλαγή στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και ενδεχομένως το μέτρο της αποζημίωσης στο 100% των ζημιών που δηλώνονται από τον ΕΛΓΑ.

Κατά τα λοιπά θα εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις. Όπως για την μείωση στην τιμή του αγροτικού ρεύματος που θα κυμανθεί από τα 7,7- 8,1 ευρώ.

Κυρίως, όμως, για τα 160 εκ. ευρώ που αναμένεται να διοχετευτούν για την ενίσχυση του εισοδήματος γεωργών σιτηρών, ρυζιού και βαμβακιού. Τα συγκεκριμένα χρήματα που προέρχονται από τα αδιάθετα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δοθούν φέτος και δεν θα υπάρχουν του χρόνου εφόσον «οι αιτήσεις θα γίνονται κανονικά και εκλείψουν οι λαμογιές».

Λ. Ι.