Στο άνοιγμα των συναλλαγών η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε έως και 2% πριν περιορίσει τις απώλειες στο περίπου 1%, διαμορφούμενη στα 4.335,97 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο χρυσός υποχωρεί περαιτέρω την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές ρευστοποιούν θέσεις, ενώ η ενίσχυση του δολαρίου και η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων μειώνουν την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου.

Στο άνοιγμα των συναλλαγών η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε έως και 2% πριν περιορίσει τις απώλειες στο περίπου 1%, διαμορφούμενη στα 4.335,97 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για παράδοση Απριλίου κινήθηκαν επίσης χαμηλότερα, πάνω από 1%, στα 4.358,80 δολάρια ανά ουγγιά. Πτωτικά κινήθηκε και το ασήμι, με την τιμή spot να υποχωρεί περισσότερο από 3%.

Ο χρυσός έχει πλέον χάσει πάνω από 22% από το ιστορικό υψηλό των 5.594,82 δολαρίων ανά ουγγιά που σημείωσε στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ μόνο την προηγούμενη εβδομάδα κατέγραψε πτώση σχεδόν 10%, τη χειρότερη επίδοση από τον Σεπτέμβριο του 2011. Παράλληλα, ο δείκτης δολαρίου έχει ενισχυθεί περίπου 3% από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, γεγονός που καθιστά τον χρυσό ακριβότερο για επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα και περιορίζει τη ζήτηση.

Αναλυτές αποδίδουν την πτώση σε συνδυασμό μακροοικονομικών παραγόντων και ρευστοποιήσεων θέσεων. Αν και ο χρυσός αρχικά ενισχύθηκε λόγω της ζήτησης για ασφαλή καταφύγια στην αρχή της σύγκρουσης, στη συνέχεια οι τιμές υποχώρησαν, καθώς επενδυτές πούλησαν θέσεις για να καλύψουν ζημιές σε άλλες αγορές ή να κατοχυρώσουν κέρδη μετά το ισχυρό ράλι του προηγούμενου διαστήματος.

Ταυτόχρονα, οι αγορές αναθεωρούν τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, καθώς ο επίμονος πληθωρισμός μειώνει την πιθανότητα επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από τη Federal Reserve, διατηρώντας τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων σε υψηλά επίπεδα. Οι υψηλότερες αποδόσεις μειώνουν την ελκυστικότητα του χρυσού, ο οποίος δεν αποδίδει τόκο.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η πτώση αποτελεί εν μέρει φυσιολογική διόρθωση μετά από ένα ισχυρό ράλι που τροφοδοτήθηκε από γεωπολιτική αβεβαιότητα και αυξημένη ζήτηση από κεντρικές τράπεζες και επενδυτές. Ο χρυσός είχε σημειώσει άνοδο άνω του 60% την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που οδήγησε πολλούς επενδυτές να μειώσουν την έκθεσή τους όταν αυξήθηκε η μεταβλητότητα στις αγορές.