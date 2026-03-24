Σημαντικές αυξήσεις έρχονται στα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο, ενώ μεγάλη ανησυχία επικρατεί για τα νέα μπλε τιμολογία, αλλά και για τα υφιστάμενα. Όσοι έχουν κλειδώσει μπλε τιμολόγια ρεύματος το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν προφανώς χαμηλότερες τιμές, ωστόσο στους καταναλωτές επικρατεί μια ανησυχία για μονομερείς αλλαγές. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο είναι εξαρετικά δύσκολο, καθώς απαιτείται ενημέρωση 6 μήνες νωρίτερα αλλά και έγκριση από τη ΡΑΕΥΥ.

Σε λίγες μέρες όμως όλα δείχνουν ότι τα μπλε τιμολόγια θα είναι μετρημένα στα δάχτυλα τους ενός χεριού.Η διάθεση μπλε τιμολογίων στην αγορά με χαμηλές τιμές φαίνεται ότι περιορίζεται σημαντικά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά προγράμματα που μέχρι πριν λίγες μέρες είχαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές αποσύρονται από την αγορά, ενώ στη θέση τους εμφανίζονται νέα συμβόλαια με αυξημένες χρεώσεις. Όσοι πρόλαβαν και κλείδωσαν μπλε τιμολόγια είναι προστατευμένοι, εφόσον πληρώνουν στην ώρα τους και δεν πειράξουν τα τιμολόγιά τους.

Μάλιστα προγράμματα μπλε τιμολογίων με 9 λεπτά εξαφανίζονται από την αγορά και από τον Απρίλιο θα σημειωθούν σημαντικές ανατιμήσεις.

Μάλιστα, υπάρχει προμηθευτής που έχει αφαιρέσει μπλε προϊόντα από την ιστοσελίδα του, ενώ η πλήρης κατάργηση των μπλε τιμολογίων δεν είναι εφικτή, καθώς οι κανόνες της εγχώριας αγοράς επιβάλουν να προσφέρεται τουλάχιστον ένα τέτοιο προϊόν από κάθε προμηθευτή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια στιγμή πράσινα και κίτρινα τιμολόγια εμφανίζουν έντονες και απότομες διακυμάνσεις, ενώ όλα δείχνουν ότι από τον Απρίλιο θα είναι σημαντικά αυξημένα.