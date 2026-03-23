Με τις προφορικές εξετάσεις της ΕΣΔι για τους δικαστικούς υπαλλήλους να πλησιάζουν, το άγχος των υποψηφίων, τα ερωτήματα που ανακύπτουν και η εντατική μελέτη της εξεταστέας ύλης έχουν ενταθεί σημαντικά. Ο διαθέσιμος χρόνος είναι περιορισμένος, ενώ το εύρος και η απαιτητικότητα της ύλης δημιουργούν πρόσθετη πίεση.

του 5ου Έκτακτου Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την επιλογή δικαστικών υπαλλήλων, η εις βάθος κατανόηση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων καθίσταται καθοριστικής σημασίας.

Με στόχο την ουσιαστική επανάληψη και την εμπέδωση των βασικών διατάξεων, παρατίθεται στη συνέχεια ενδεικτική σειρά ερωτήσεων, οι οποίες καλύπτουν κρίσιμα σημεία της εξεταστέας ύλης και αποσκοπούν στην αποτελεσματική εξάσκηση των υποψηφίων.

1. Ποιες αρχές διέπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών υπαλλήλων;

Οι αρχές που διέπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών υπαλλήλων είναι οι αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας.

2. Πώς αποδεικνύεται η ηλικία του διοριζόμενου δικαστικού υπαλλήλου;

Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες.

3. Ποιοι δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι;

Δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι: α) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, β) όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν έχουν εκπληρώσει άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία, γ) όσοι καταδικάστηκαν αμετάκλητα για κακούργημα, καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του δημοσίου, απιστία κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των ΝΠΔΔ ή των ΟΤΑ, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δ) όσοι έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή με απευθείας κλήση για κακούργημα ή με τελεσίδικο βούλευμα για πλημμέλημα της γ) μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες επιλογής, αλλά δεν διορίζονται εάν κατά τον χρόνο διορισμού δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ή αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα, ε) όσοι καταδικάστηκαν αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας, διάρκειας μεγαλύτερης από ένα έτος, για έγκλημα που έχει τελεστεί με δόλο, στ) όσοι τελούν υπό καθεστώς πλήρους ή μερικής στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης ή συνδυασμού τους, για όσο χρόνο ισχύει η δικαστική απόφαση για τον συμπαραστατούμενο, ζ) όσοι απολύθηκαν από θέσεις του δημοσίου ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο αναγόμενο σε υπαιτιότητά τους.

4. Πώς πιστοποιείται η υγεία των υποψηφίων δικαστικών υπαλλήλων; Πώς πιστοποιείται η υγεία και φυσική καταλληλότητα των ατόμων με αναπηρία;

Η υγεία των υποψηφίων δικαστικών υπαλλήλων πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί.

Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία η υγεία και η φυσική καταλληλότητα πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να αναλάβει ο υπάλληλος.

5. Ποιος είναι ο χρόνος κατά τον οποίο οι υποψήφιοι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν τα προσόντα και δεν έχουν τα κωλύματα διορισμού;

Οι υποψήφιοι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν τα προσόντα και δεν έχουν τα κωλύματα του διορισμού τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού.

6. Με ποιανού απόφαση διορίζεται ο δικαστικός υπάλληλος;

Ο δικαστικός υπάλληλος διορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύεται, σε περίληψη, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ο διοριζόμενος τοποθετείται σε γραμματεία ή άλλη υπηρεσία δικαστηρίου ή εισαγγελίας ή σε γενική επιτροπεία.

7. Πότε κοινοποιείται η πράξη διορισμού στον διοριζόμενο δικαστικό υπάλληλο; Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία πότε θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε;

Η πράξη διορισμού κοινοποιείται στον διοριζόμενο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η πράξη διορισμού θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευση και από την επόμενη αρχίζει τριακονθήμερη προθεσμία για ορκωμοσία του διοριζόμενου και ανάληψη υπηρεσίας.

8. Ως τι θεωρείται η μη εμπρόθεσμη προσέλευση του διοριζόμενου για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας;

Η μη εμπρόθεσμη προσέλευση του διοριζόμενου για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται μη αποδοχή του διορισμού.

9. Πώς καταρτίζεται η υπαλληλική σχέση του δικαστικού υπαλλήλου;

Η υπαλληλική σχέση καταρτίζεται με τον διορισμό και την αποδοχή του. Η αποδοχή δηλώνεται με την ορκωμοσία.

10. Πώς ορκίζονται οι υπάλληλοι των δικαστηρίων και εισαγγελιών;

Οι υπάλληλοι των δικαστηρίων και των εισαγγελιών ορκίζονται ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο διορίζονται, σε δημόσια συνεδρίαση.

11. Πότε ανακαλείται υποχρεωτικά η πράξη διορισμού; Επιδρά η ανάκληση του διορισμού στις πράξεις του δικαστικού υπαλλήλου;

Η πράξη διορισμού ανακαλείται υποχρεωτικά, εάν ο διορισθείς δεν αποδέχτηκε τον διορισμό ρητώς ή σιωπηρώς. Η ανάκληση του διορισμού δεν επιδρά στο κύρος των πράξεων του δικαστικού υπαλλήλου.

12. Ποια είναι η αποκλειστική προθεσμία υποβολής αίτησης αναδιορισμού δικαστικού υπαλλήλου που απολύθηκε λόγω σωματικής ή νοητικής αναπηρίας;

Ο δικαστικός υπάλληλος που απολύθηκε λόγω σωματικής ή νοητικής αναπηρίας για την εκτέλεση των καθηκόντων του αναδιορίζεται εφόσον υποβάλλει αίτηση αναδιορισμού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την απόλυση.

13. Ποιος είναι ο εισαγωγικός βαθμός δικαστικού υπαλλήλου με μεταπτυχιακό;

Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ, στον οποίο κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη.

14. Ποιος είναι ο εισαγωγικός βαθμός δικαστικού υπαλλήλου με διδακτορικό;

Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β, στον οποίο κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη.

15. Ποιος είναι ο εισαγωγικός βαθμός αποφοίτου της ΕΣΔΔΑ; Πώς υπολογίζεται ο χρόνος φοίτησης;

Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β, ο χρόνος φοίτησης στην ΕΣΔΔΑ υπολογίζεται ως πλεονάζων χρόνος στον Β βαθμό.

16. Ποιο είναι το τυπικό προσόν της κατηγορίας ΔΕ;

Θέσεις της κατηγορίας ΔΕ έχουν ως τυπικό προσόν διορισμού τον απολυτήριο τίτλο ή πτυχίο σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου σχολείου.

17. Ποιο είναι το τυπικό προσόν της κατηγορίας ΤΕ;

Θέσεις της κατηγορίας ΤΕ είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή το δίπλωμα τμήματος ή σχολής ΤΕΙ, ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

18. Ποιο είναι το τυπικό προσόν της κατηγορίας ΠΕ;

Θέσεις της κατηγορίας ΠΕ έχουν ως τυπικό προσόν διορισμού το πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής.

19. Από ποιους αποτελείται το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου;

Το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου συγκροτείται από τον νεότερο αντιπρόεδρο ως πρόεδρο και τέσσερις (4) Αρεοπαγίτες, ως μέλη.

20. Από ποιους αποτελείται το επταμελές δικαστικό συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας;

Το επταμελές δικαστικό συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας συγκροτείται από τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο ως πρόεδρο και έξι (6) Συμβούλους της Επικρατείας, ως μέλη.

21. Πώς συγκροτείται το πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο διοικητικού εφετείου;

Το πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο διοικητικού εφετείου συγκροτείται από τον νεότερο πρόεδρο εφετών ως πρόεδρο, δύο (2) εφέτες και δύο (2) δικαστικούς υπαλλήλους, ως μέλη.

22. Πώς συγκροτείται το επταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο του Αρείου Πάγου;

Το επταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο του Αρείου Πάγου συγκροτείται από τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο ως πρόεδρο, τρεις (3) αρεοπαγίτες, έναν (1) αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δύο (2) δικαστικούς υπαλλήλους ως μέλη.

23. Ποιος αναπληρώνει τον πρόεδρο του πενταμελούς δικαστικού συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας;

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο πρόεδρος του πενταμελούς δικαστικού συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναπληρώνεται από τον αμέσως αραιότερό του Αντιπρόεδρο του.

24. Ποιοι δικαστικοί υπάλληλοι θεωρούνται εκλόγιμοι για τα υπηρεσιακά συμβούλια;

Εκλόγιμοι είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι με τουλάχιστον δέκα (10) έτη υπηρεσίας.

25. Ποιος ασκεί χρέη γραμματέα στα δικαστικά και υπηρεσιακά συμβούλια;

Χρέη γραμματέα των συμβουλίων ασκεί δικαστικός υπάλληλος με τουλάχιστον Β’ βαθμό.

26. Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις των δικαστικών συμβουλίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Οι αποφάσεις των δικαστικών συμβουλίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

27. Επί ποιων θεμάτων επιλαμβάνεται το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο του διοικητικού εφετείου;

Το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο του διοικητικού εφετείου αποφασίζει σε πρώτο βαθμό για τη μονιμοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν στα δικαστήρια και στις εισαγγελίες της περιφέρειάς τους και στη Γενική Επιτροπεία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και για την παύση τους για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, ασθένεια, αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια.

28. Ποια συμβούλια γνωμοδοτούν για την απονομή επαίνου και μεταλλίου διακεκριμένων πράξεων;

Τα επταμελή υπηρεσιακά συμβούλια του τομέα γνωμοδοτούν για την απονομή επαίνου και μεταλλίου διακεκριμένων πράξεων.

29. Τι δικαιούται να κάνει ο δικαστικός υπάλληλος που κρίθηκε δυσμενώς από απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστικού ή υπηρεσιακού συμβουλίου;

Δικαστικός υπάλληλος που κρίθηκε δυσμενώς δικαιούται να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης ή γνωμοδότησης του πρωτοβάθμιου συμβουλίου.

30. Είναι δημόσιες οι συνεδριάσεις των διασκέψεων των συμβουλίων;

Οι συνεδριάσεις των δευτεροβάθμιων δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων, περιλαμβανομένων των πειθαρχικών είναι δημόσιες. Οι διασκέψεις είναι μυστικές.