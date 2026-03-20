Πτωτικά κινήθηκε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, επιβεβαιώνοντας την επιβράδυνση της δραστηριότητας στον κλάδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών παρουσίασε μείωση 5,3% σε ετήσια βάση, όταν έναν χρόνο νωρίτερα είχε σημειωθεί αύξηση 2,9%. Η κάμψη αποδίδεται κυρίως στη μεταποίηση, η οποία υποχώρησε κατά 5,4%, επηρεασμένη από σημαντικούς κλάδους όπως τα πετρελαιοειδή, τα χημικά προϊόντα και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. Αντίθετα, ανοδικά κινήθηκε ο τομέας των ορυχείων και λατομείων, καταγράφοντας αύξηση 10,6%.

Στο επίπεδο των αγορών, η εξωτερική ζήτηση εμφάνισε ισχυρότερη πτώση, με τον σχετικό δείκτη να μειώνεται κατά 9,4%, ενώ η εγχώρια αγορά υποχώρησε πιο ήπια κατά 2,7%, γεγονός που καταδεικνύει μεγαλύτερη επιβάρυνση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

Σε μηνιαία βάση, η εικόνα ήταν ακόμη πιο αρνητική, καθώς ο γενικός δείκτης σημείωσε πτώση 18,1% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται τόσο στη σημαντική μείωση της δραστηριότητας στη μεταποίηση όσο και στην έντονη κάμψη στον κλάδο των ορυχείων και λατομείων.

Παράλληλα, σε επίπεδο δωδεκαμήνου, η βιομηχανική δραστηριότητα εμφανίζει οριακή συρρίκνωση, με τον μέσο δείκτη της περιόδου Φεβρουαρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026 να καταγράφει μείωση 0,4%, έναντι αύξησης 1,9% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, στοιχείο που υποδηλώνει συνολική επιβράδυνση της βιομηχανίας.