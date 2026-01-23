Στόχος του προγράμματος είναι η αξιοποίηση χιλιάδων ακινήτων που παραμένουν εκτός αγοράς.

Ενισχυμένο και με σαφώς υψηλότερα κίνητρα παρουσιάζεται το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο χαρακτηρίζεται ως βασικός πυλώνας της στεγαστικής πολιτικής. Η επιδότηση για την επισκευή κλειστών κατοικιών που θα διατεθούν στη συνέχεια για μακροχρόνια μίσθωση μπορεί να φθάσει έως και τις 36.000 ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι η αξιοποίηση χιλιάδων ακινήτων που παραμένουν εκτός αγοράς, προκειμένου να αυξηθεί το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα και να συγκρατηθούν οι πιέσεις στα ενοίκια. Προβλέπεται επιδότηση έως και του 90% του συνολικού κόστους ανακαίνισης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ το ποσό φθάνει έως τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες επιφάνειας έως 120 τ.μ.

Οι παρεμβάσεις που καλύπτονται αφορούν κυρίως εργασίες ανακαίνισης, όπως αλλαγή κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφωμάτων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, καθώς και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση. Το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στεγαστικά προγράμματα που υλοποιούνται, μετά τα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», με στόχο να ωφεληθούν δεκάδες χιλιάδες πολίτες.

Σημειώνεται ότι το ισχύον πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση έως 60% και ανώτατο ποσό 8.100 ευρώ για εργασίες συνολικού ύψους 13.500 ευρώ. Αντίθετα, το νέο πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα, προσφέρει σημαντικά υψηλότερο οικονομικό κίνητρο, με επιδότηση έως 90% και ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ, επιδιώκοντας την επανένταξη στην αγορά παλαιών και κλειστών κατοικιών.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις. Στο πρόγραμμα «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση» έχουν ήδη εγκριθεί 2.500 δικαιούχοι και 85 πάροχοι, ενώ ξεκινά η διαδικασία συμβασιοποίησης. Κάθε οικογένεια θα λαμβάνει έως 800 ευρώ μηνιαίως για τουλάχιστον 20 συνεδρίες, που περιλαμβάνουν εξειδικευμένες θεραπείες και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης κατ’ οίκον για παιδιά με νευροαναπτυξιακά προβλήματα.

Τέλος, δίνεται παράταση έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026 για την υποβολή δικαιολογητικών στο πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», το οποίο καλύπτει παρεμβάσεις έως 14.500 ευρώ για άτομα με αναπηρία.