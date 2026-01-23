Η κυβέρνηση δίνει πλέον περισσότερο χρόνο εκεί όπου οι προθεσμίες ήταν ασφυκτικές και απειλούσαν να μπλοκάρουν μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, πωλήσεις και γενικά κάθε είδους δικαιοπραξία ακινήτων.

Μια σημαντική ανάσα στους ιδιοκτήτες ακινήτων δίνει η τροπολογία που κατέθεσε στην Βουλή το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία παρατείνονται κρίσιμες πολεοδομικές προθεσμίες που τα τελευταία χρόνια είχαν εξελιχθεί σε μεγάλο πονοκέφαλο για χιλιάδες πολίτες και την κτηματαγορά.

Η κυβέρνηση δίνει πλέον περισσότερο χρόνο εκεί, όπου οι προθεσμίες ήταν ασφυκτικές και απειλούσαν να μπλοκάρουν μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, πωλήσεις και γενικά κάθε είδους δικαιοπραξία ακινήτων. Πρόκειται για ρυθμίσεις, που αφορούν τόσο την Ταυτότητα Κτιρίου όσο και τη δυνατότητα τακτοποίησης αυθαιρέτων, αλλά και την αποφυγή προστίμων και απαγορεύσεων σε περιπτώσεις οικοδομικών αδειών, που ακυρώθηκαν.

Ειδικότερα, δίνεται παράταση έως την 1η Φεβρουαρίου 2028 για τη σύνταξη και υποβολή της Ταυτότητας Κτιρίου σε κτίρια μεγάλης σημασίας, όπως δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία και γενικά κτίρια όπου μπαίνει και βγαίνει κόσμος καθημερινά. Η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία, καθώς στην πράξη είχε αποδειχθεί, ότι οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες και απαιτούν χρόνο και κόστος, που δεν μπορούσαν εύκολα να καλύψουν οι εμπλεκόμενοι.

Παράλληλα, παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2028 η προθεσμία για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης που έγιναν πριν από τον Ιούλιο του 2011. Η ρύθμιση αυτή αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες που κινδύνευαν να μείνουν «εκτός» και να δουν τα ακίνητά τους παγωμένα, χωρίς δυνατότητα αξιοποίησης ή μεταβίβασης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 της αναστολής προστίμων και απαγορεύσεων για ακίνητα των οποίων οι οικοδομικές άδειες ακυρώθηκαν λόγω των κινήτρων του ΝΟΚ. Με τη νέα ρύθμιση, οι ιδιοκτήτες έχουν χρόνο να ζητήσουν επανέκδοση άδειας μέσω του συστήματος e-Άδειες, χωρίς να τιμωρούνται στο μεταξύ.

Οι παρατάσεις αυτές απέτρεψαν ένα νέο αδιέξοδο στην αγορά ακινήτων και ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου με την ΠΟΜΙΔΑ. Άλλωστε οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να αναλυθούν διεξοδικά στο επικείμενο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, με το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών να παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.